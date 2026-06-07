americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Parlamento boliviano aprueba ley para que el presidente declare estado de excepción ante protestas

LA PAZ, Bolivia (AP) — La Cámara de Diputados de Bolivia aprobó la madrugada del domingo una ley que reglamenta el estado de excepción ya votada en el Senado y remitió la norma al poder ejecutivo, que podrá aplicarla para frenar la ola de 37 días de protestas sociales que demandan la renuncia del presidente centroderechista Rodrigo Paz.

Manifestantes contrarios al gobierno sostienen carteles pidiendo la renuncia del presidente, Rodrigo Paz, en La Paz, Bolivia, el lunes 25 de mayo de 2026. (AP Foto/Juan Karita)
Manifestantes contrarios al gobierno sostienen carteles pidiendo la renuncia del presidente, Rodrigo Paz, en La Paz, Bolivia, el lunes 25 de mayo de 2026. (AP Foto/Juan Karita) AP

La aprobación se dio horas después de que las fuerzas del orden, con el apoyo sólo de equipos antimotines, no lograran despejar una estratégica carretera en el oriente y debieron replegarse ante la arremetida de los manifestantes. Seis policías resultaron heridos de bala y otros 26 civiles fueron heridos, según fuentes médicas y de la policía.

Las protestas, que son más duras en La Paz, han dejado con escaso alimento, combustible y suministros básicos a la capital política boliviana. Varios sectores han demandado al mandatario que aplique el estado de excepción y saque al Ejército para controlar el orden público.

La norma autoriza al presidente del Estado a declarar el estado de excepción con el apoyo militar en todo o en parte del territorio mediante un decreto que debe aprobar después el poder legislativo, con el propósito de “preservar el orden constitucional y la seguridad del Estado” en caso de “conmoción interna”. La norma permite suspender o limitar derechos relacionados con la seguridad, el orden público y la libre circulación.

Las acciones que realicen la policía y las Fuerzas Armadas “gozarán de presunción de legalidad”, según una de las disposiciones más debatidas.

El mandatario ha priorizado el diálogo con los movilizados y la apertura de “corredores humanitarios” en La Paz y ha evitado el uso de armamento en las fuerzas de seguridad para evitar posibles incidentes que agravarían el conflicto, según el gobierno. Los movilizados han rechazado negociaciones y se mantiene firmes en pedir la dimisión del gobernante.

El mandatario afronta duras protestas sociales desde que asumió el gobierno hace siete meses por parte de sindicatos rurales y urbanos aliados del expresidente izquierdista Evo Morales (2006-2019). Paz ha culpado a Morales de alentar las protestas y éste ha sugerido una nueva convocatoria a elecciones nacionales como salida a la crisis.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
miss grand international bajo presion: denuncias por supuesta retencion de pasaportes aumentan la controversia del certamen

Miss Grand International bajo presión: denuncias por supuesta retención de pasaportes aumentan la controversia del certamen

Unas personas transportan bidones de agua en La Habana, el miércoles 27 de mayo de 2026. (Foto AP/Ramón Espinosa)

Unos 2,7 millones de cubanos sufren falta de agua en medio de la crisis energética

Destacados del día

El dólar alcanza los 600 pesos en Cuba y marca un nuevo récord histórico en medio de la crisis económica

El dólar alcanza los 600 pesos en Cuba y marca un nuevo récord histórico en medio de la crisis económica

Modelo de OnlyFans de origen cubano arresta en Miami, acusada de prostitución y posesión de cocaína

Modelo de OnlyFans de origen cubano arresta en Miami, acusada de prostitución y posesión de cocaína

Raúl Castro reaparece junto a su nieto El Cangrejo tras ser acusado por EE.UU.

Raúl Castro reaparece junto a su nieto "El Cangrejo" tras ser acusado por EE.UU.

Díaz-Canel invita a emigrados cubanos a invertir y administrar hoteles tras la salida de cadenas extranjeras

Díaz-Canel invita a emigrados cubanos a invertir y administrar hoteles tras la salida de cadenas extranjeras

MIAMI LLENO DE CASTRISTAS: Suegra de Alejandro Castro Espín vive en Miami y viaja frecuentemente a Cuba

MIAMI LLENO DE CASTRISTAS: Suegra de Alejandro Castro Espín vive en Miami y viaja frecuentemente a Cuba

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter