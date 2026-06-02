Pareja británica presa en Irán pierde apelación a condena de 10 años por espionaje

LONDRES (AP) — Una pareja británica encarcelada en Irán por acusaciones de espionaje ha perdido una apelación contra sus condenas, informaron el martes su familia y el gobierno del Reino Unido.
Craig y Lindsay Foreman fueron detenidos en enero de 2025 mientras realizaban un viaje en motocicleta alrededor del mundo. En febrero recibieron condenas de 10 años de prisión por espionaje, algo que ambos niegan.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Reino Unido calificó el encarcelamiento de la pareja como “injustificado y atroz”.
“Estamos decepcionados por la decisión sobre la apelación y seguiremos trabajando para garantizar que Craig y Lindsay regresen a salvo al Reino Unido”, declaró la dependencia.
“Desde su arresto el año pasado, el embajador de Reino Unido en Teherán, diplomáticos y funcionarios en Londres han estado trabajando para brindar asistencia consular. Esto incluye que el embajador los visite en prisión y facilite llamadas con su familia en el Reino Unido”, añadió.
Joe Bennett, hijo de Lindsay Foreman, indicó que a ninguno de los detenidos se le permitió asistir a la audiencia de apelación, y que se les pidió firmar documentos que no podían leer. Añadió que ambos habían iniciado huelgas de hambre.
“Su caso ya pasó al Tribunal Supremo, pero no entendemos el proceso, el calendario ni qué, si es que algo, se presentará en su nombre”, manifestó Bennett.
El gobierno del Reino Unido ha aconsejado durante varios años a los ciudadanos británicos y británico-iraníes que no viajen a Irán, cuyo gobierno tiene un historial de detener y liberar a occidentales bajo cargos de seguridad. Desde hace tiempo se acusa al país de mantener a personas extranjeras como prisioneros para usarlos como moneda de cambio en negociaciones con Occidente. Irán niega esas acusaciones.
Irán liberó en 2022 a la trabajadora humanitaria británico-iraní Nazanin Zaghari-Ratcliffe tras más de cinco años. Había sido condenada a cinco años de prisión después de ser declarada culpable de conspirar para derrocar al gobierno de Irán, un cargo que ella, sus simpatizantes y grupos de derechos humanos rechazaron.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
