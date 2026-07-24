Paramount acepta retrasar meses el cierre de compra de Warner Bros mientras juez evalúa impugnación

En una presentación judicial, Paramount indicó que no cerraría la fusión hasta cinco días “después de la determinación sobre el fondo en estos asuntos” o hasta el 1 de junio de 2027. La medida llega apenas unos días después de que la jueza federal de distrito Araceli Martínez-Olguín concediera una orden de restricción temporal solicitada por los estados para congelar la transacción durante varias semanas.

Doce estados, encabezados por California, presentaron el mes pasado una demanda para bloquear la compra pendiente de Warner por parte de Paramount, al alegar que una combinación de ese tipo “extinguiría la competencia” en Hollywood y conduciría a menos opciones para los consumidores, en particular para los cinéfilos y los clientes de cable. Paramount ha calificado de infundadas las afirmaciones de los estados y prometió “defender enérgicamente” su fusión.