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Paraguay recibirá partidos de equipos bolivianos de Libertadores y Sudamericana por conflicto social

LA PAZ, Bolivia (AP) — Asunción será la sede de tres partidos de equipos bolivianos esta semana en la Copa Libertadores y la Sudamericana, según anunció la CONMEBOL, debido a los conflictos sociales en Bolivia con protestas y cortes de ruta en varias ciudades.

Damian Moreno del Lanus de Argentina pelea por el balón con Héctor Cuellar de Always Ready de Bolivia en el Grupo G de la Copa Libertadores el martes 5 de mayo del 2026. (AP Foto/Juan Karita)
Damian Moreno del Lanus de Argentina pelea por el balón con Héctor Cuellar de Always Ready de Bolivia en el Grupo G de la Copa Libertadores el martes 5 de mayo del 2026. (AP Foto/Juan Karita) AP

El campeón boliviano Always Ready debía recibir al brasileño Mirasol por la Libertadores el martes en la ciudad de El Alto que es el foco de los conflictos sociales que se han prolongado por más de dos semanas en Bolivia. El partido fue traslado a Asunción, de acuerdo con la nueva programación que el organismo rector del fútbol sudamericano dio el domingo a los clubes bolivianos.

El miércoles el boliviano Independiente Petrolero recibirá en Asunción al Botafogo de Brasil mientras que Blooming recibirá en esa misma ciudad el jueves al venezolano Carabobo, ambos por la Sudamericana.

Always Ready dijo que recibió el comunicado “con mucho pesar” y anunció el viaje del plantel a Paraguay el lunes.

Ese club pertenece a la ciudad de El Alto, vecina de La Paz y epicentro de las protestas antigubernamentales que demandan la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

La situación social también obligó a postergar partidos por el torneo boliviano.

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