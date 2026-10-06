Para los israelíes marcados por el 7 de octubre es difícil ver más que una amenaza en Gaza

Visitantes se reúnen en una colina con vistas a la Franja de Gaza en Sderot, en el sur de Israel, el jueves 1 de octubre de 2026. (AP Foto/Oded Balilty) AP

Uno a uno, los israelíes miraban a través de unos binoculares de estilo turístico hacia la destrozada localidad gazatí de Beit Hanoun, a una distancia de varios campos de fútbol, donde los edificios se inclinaban entre los escombros como dientes rotos. El único movimiento perceptible era el polvo levantado por el ejército de Israel.

Los israelíes entrecerraban los ojos durante unos instantes y hacían señas para que otros se acercaran. El mirador es un lugar poco común donde pueden enfrentar de primera mano el territorio palestino, y algunos celebran su devastación.

Milicianos encabezados por Hamás mataron a unas 1.200 personas en el sur de Israel y secuestraron a otras 251 el 7 de octubre de 2023, lo que derivó en una guerra devastadora y, con el tiempo, en un frágil alto el fuego.

Tres años después, una visita a las comunidades atacadas aquel día dejó algo claro: para muchos residentes, todavía es demasiado pronto para ver a los palestinos de al lado como algo distinto de una amenaza.

La autopista que corre paralela a la Franja de Gaza, donde los milicianos acribillaron a personas que intentaban huir, está salpicada de monumentos de recuerdo. Los autos de las víctimas, destrozados y perforados por balas, están reunidos en otro lugar, oxidándose y apilados en montones de hasta media docena. Retratos de jóvenes observadoras militares, cuyas advertencias sobre un posible ataque fueron desoídas, conmemoran sus muertes aquel día.

Una residente, Deganit Bar Hay, contó que todavía no puede hacer barbacoas porque el olor a carne quemada —“el olor del infierno”— le provoca recuerdos.

A nivel mundial hay conmoción y condena por la forma en que Israel ha llevado a cabo la guerra, y por cómo Gaza sigue en ruinas y aislada del mundo un año después del alto el fuego. Más de 74.000 palestinos han muerto, según el Ministerio de Salud de Gaza, y la gran mayoría de sus 2 millones de habitantes vive en campamentos de tiendas infestados de ratas o entre los escombros.

Pero para muchos en Israel, sentir empatía por ellos sigue siendo impensable, con los recuerdos aún a flor de piel. Los medios israelíes informan poco sobre los palestinos de Gaza, y los israelíes rara vez, si es que alguna vez, escuchan sus voces a menos que las busquen.

Un nuevo documental israelí, “NAZA”, en el que personas del entorno militar describen lo que, según dijeron, fue el asesinato sistemático de civiles palestinos en Gaza, ha provocado indignación contra los realizadores, no contra el gobierno. En todas partes de Israel —en estaciones de tren, playas, el mirador hacia Gaza— hay decenas de pegatinas en memoria de los cientos de soldados muertos el 7 de octubre y en la guerra posterior.

“Estamos con estrés postraumático, todos nosotros”, afirmó Ziporah Livneh, ante una cafetería que atiende a grupos turísticos y soldados, a poca distancia en auto de Gaza. Gran parte de su familia murió en el Holocausto, y ella llegó a Israel a los 2 años.

Ahora, sostuvo, la respuesta para la Franja de Gaza es seguir creyendo en la humanidad de las personas, pero responder con firmeza a los actos de maldad. Una sociedad y un país no pueden construirse sobre la venganza, pero que el mundo piense “que podemos ser la Madre Teresa es una hipocresía”.

“Muchas personas en todo el mundo no nos entienden”

Muchos israelíes siguen volcados hacia adentro. Dicen que su historia no está siendo escuchada ni comprendida. Aseguran que los palestinos en Gaza reciben más atención, incluso cuando el gobierno de Israel todavía impide que los periodistas entren al territorio salvo en visitas poco frecuentes y estrictamente controladas, y muy pocos palestinos pueden salir.

Desde el día en que comenzó la guerra, las noticias israelíes y los corazones se centraron en los muertos y en los rehenes llevados a la Franja de Gaza, una tierra que, pese a estar a una hora en auto de Tel Aviv, durante mucho tiempo se sintió remota. El contacto transfronterizo había estado severamente limitado desde que Hamás tomó el poder en 2007. Luego, el 7 de octubre, los milicianos arrancaron la valla.

Este es el primer aniversario desde el ataque en el que todos los rehenes que quedaban, vivos o muertos, ya no están en Gaza.

Hay tareas de reconstrucción en las comunidades israelíes donde los milicianos fueron de casa en casa, incendiando y disparando. También existe la insistencia en mantener vivos los recuerdos del 7 de octubre, con la esperanza de que el mundo exterior llegue a comprender cómo se hizo añicos la sensación de seguridad de Israel.

“Sé que muchas personas en todo el mundo no nos entienden”, expresó Mor Izreal, directora de una exhibición de realidad virtual sobre el 7 de octubre en la ciudad fronteriza de Sderot. Indicó que más de 10.000 personas la han visitado desde que abrió hace un año y medio, la mayoría del extranjero. Las reacciones van desde la tristeza hasta la rabia y el sentimiento de conexión, explicó.

La primera votación desde la guerra trae nueva indignación

Este año, por primera vez desde el ataque, también hay elecciones, unas trascendentales y cargadas de enojo.

El gobierno del primer ministro, Benjamin Netanyahu, divide profundamente. Muchos israelíes lo acusan de no haber evitado el ataque del 7 de octubre y de no haber conseguido antes la liberación de los rehenes, antes de que muchos de ellos fueran asesinados. También se le acusa de corrupción y de amenazar las instituciones democráticas.

Pero ha habido pocas críticas sobre cómo su gobierno ha tratado a los palestinos en Gaza, donde el ejército de Israel ahora controla más del 60% del territorio, confinándolos en un espacio cada vez más reducido.

Junto a un refugio antimisiles perforado por balas a las afueras de Sderot, un hombre sostenía una pancarta que pedía una investigación oficial sobre los fallos de seguridad en torno al ataque del 7 de octubre. Netanyahu se ha resistido durante mucho tiempo a una.

Amit Gurfinkel relató que pasó el 7 de octubre en una habitación segura con su hija en la cercana comunidad de Netivot, sosteniendo un cuchillo y esperando lo peor.

Gurfinkel es minoría en una población que durante mucho tiempo ha respaldado a Netanyahu. En Sderot hay carteles de campaña de sus aliados de extrema derecha, Bezalel Smotrich e Itamar Ben Gvir, el ministro de Seguridad Nacional que ha pedido matar a “30 a 40” personas en asesinatos selectivos en Gaza cada noche.

La seguridad es primordial, especialmente en Sderot, donde los residentes tienen apenas 10 segundos para buscar refugio cuando se disparan cohetes desde Gaza. Pero Gurfinkel considera crucial también la reputación de Israel. Negó con la cabeza al ver a los conductores que pasaban gritando su apoyo a Netanyahu, cuyo gobierno está aislado por la destrucción en Gaza y que ha sido acusado formalmente por la Corte Penal Internacional.

“Esto es patológico. No sé”, comentó Gurfinkel. “Los sociólogos y los psicólogos tendrán respuestas en los años por venir”.

Hay poco debate sobre los civiles palestinos

Algunos israelíes sostienen que no hay verdaderos civiles entre los palestinos en Gaza, señalando el arraigo de Hamás. Algunos palestinos sienten lo mismo respecto de los israelíes, al señalar que el servicio militar es obligatorio para la mayoría de los hombres y mujeres judíos.

“Muerte a los árabes” se ve escrito dentro de un refugio antimisiles frente a la comisaría de Sderot, que fue sitiada y luego destruida. “Hamás sigue en Gaza” está garabateado en una barrera de contención en la autopista donde los cuerpos cayeron desde vehículos el 7 de octubre. “Hagamos Gaza judía otra vez” aparece en una pancarta en una plaza pública de la Ciudad Vieja de Jerusalén.

Hay poco debate público sobre cómo están los palestinos corrientes después de tres años de guerra.

“Pienso en ellos, y es complicado”, dijo Adi Marmelstain sobre la gente en Gaza mientras visitaba el extenso lugar de recuerdo del festival de música Nova, donde cientos de personas fueron acribilladas el 7 de octubre.

Su hija de 20 años, integrante de las fuerzas de seguridad como muchos jóvenes israelíes, estaba de pie con shorts y una camiseta sin mangas, con el fusil colgado. Ambas conocían a personas que habían muerto.

Marmelstain recordó que despertó a otra hija el 7 de octubre y la envió a la guerra con agua embotellada y galletas. Más tarde se preguntó qué estaba pensando. Tres años después, la vida no es mucho más fácil de contemplar.

El mundo no ve a Israel a la luz correcta, afirmó. ¿Y los palestinos en Gaza?

“Creo que tienen derecho a vivir, pero eligen no hacerlo”, dijo.

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El periodista de video de The Associated Press Alon Bernstein en Sderot, Israel, contribuyó a este reportaje.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP