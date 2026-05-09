Papa León XIV bendice al Inter de Milán tras coronarse campeón de la Serie A

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Los jugadores, el personal y los directivos tuvieron una audiencia privada con el papa León XIV en el Vaticano antes del partido del Inter contra Lazio en Roma más tarde.

El Inter aseguró el título italiano el domingo pasado con una victoria en casa 2-0 sobre Parma, con tres jornadas por disputarse.

“Este es sin duda un momento de gran alegría para todos ustedes, y me complace compartirlo”, manifestó León el sábado.

“Mientras los felicito, los invito a reflexionar sobre la experiencia que han vivido, para que en este momento de éxito puedan convertirse en portadores de un mensaje particularmente útil para el crecimiento de los jóvenes”.

León recordó a los jugadores que muchos jóvenes los ven como sus “héroes” y los instó a tener presente esa responsabilidad.

“Quisiera subrayar esto, porque los jóvenes de hoy realmente necesitan modelos a seguir, y lo que ustedes hacen tiene un impacto, que puede ser positivo o negativo, en la vida de los jóvenes”, añadió León. “Y por eso, realmente quisiera dejarles esta idea de la gran responsabilidad que llevan”.

El presidente del Inter, Giuseppe Marotta, le entregó al papa León una camiseta personalizada del Inter con el número 10 y el nombre LEONE XIV. ___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP