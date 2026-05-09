americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Papa León XIV bendice al Inter de Milán tras coronarse campeón de la Serie A

CIUDAD DEL VATICANO (AP) — El recién coronado campeón de la Serie A, Inter de Milán, recibió el sábado una bendición del papa León XIV.

Los jugadores, el personal y los directivos tuvieron una audiencia privada con el papa León XIV en el Vaticano antes del partido del Inter contra Lazio en Roma más tarde.

El Inter aseguró el título italiano el domingo pasado con una victoria en casa 2-0 sobre Parma, con tres jornadas por disputarse.

“Este es sin duda un momento de gran alegría para todos ustedes, y me complace compartirlo”, manifestó León el sábado.

“Mientras los felicito, los invito a reflexionar sobre la experiencia que han vivido, para que en este momento de éxito puedan convertirse en portadores de un mensaje particularmente útil para el crecimiento de los jóvenes”.

León recordó a los jugadores que muchos jóvenes los ven como sus “héroes” y los instó a tener presente esa responsabilidad.

“Quisiera subrayar esto, porque los jóvenes de hoy realmente necesitan modelos a seguir, y lo que ustedes hacen tiene un impacto, que puede ser positivo o negativo, en la vida de los jóvenes”, añadió León. “Y por eso, realmente quisiera dejarles esta idea de la gran responsabilidad que llevan”.

El presidente del Inter, Giuseppe Marotta, le entregó al papa León una camiseta personalizada del Inter con el número 10 y el nombre LEONE XIV.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Federico Valverde del Real Madrid festeja tras anotar un gol ante Girona en la Liga de España, el viernes 10 de abril de 2026, en Madrid. (AP Foto/Manu Fernández)

Pelea en el Real Madrid: Valverde sufre lesión en la cabeza tras altercado con Tchouaméni

explota el vestuario del real madrid: pelea entre valverde y tchouameni desata crisis interna

Explota el vestuario del Real Madrid: pelea entre Valverde y Tchouaméni desata crisis interna

Por Redacción América Noticias Miami
El italiano Kimi Antonelli de la escudería Mercedes celebra tras ganar el Gran Premio de Miami el domingo 3 de mayo del 2026. (AP Foto/Rebecca Blackwell)

Kimi Antonelli gana el Gran Premio de Miami para su tercera victoria seguida en F1

Julián Álvarez del Atlético de Madrid durante el partido de semifinal de la Liga de Campeones contra Arsenal,el miércoles 29 de abril de 2026. (AP Foto/Manu Fernández)

Arsenal y Atlético intercambian goles de penal en empate 1-1 en ida de semifinales de Champions

Destacados del día

EEUU mantiene todas las opciones sobre Cuba, pero descarta una acción militar inmediata

EEUU mantiene "todas las opciones" sobre Cuba, pero descarta una acción militar inmediata

Marco Rubio asegura que Cuba rechazó 100 millones de dólares en ayuda humanitaria de EEUU

Marco Rubio asegura que Cuba rechazó 100 millones de dólares en ayuda humanitaria de EEUU

Una tienda solicita personal en Arlington Heights, Illinois, el 2 de abril del 2026. (AP foto/Nam Y. Huh)

Resumen económico de EEUU: Empleo y buenos reportes financieros de empresas encabezan las noticias

ARCHIVO - Un avión de Frontier Airlines avanza por una pista del aeropuerto internacional de Denver el 25 de noviembre de 2025. (Foto AP/David Zalubowski, Archivo)

Avión de Frontier atropella a una persona que saltó una valla perimetral del Aeropuerto de Denver

Cuba responderá militarmente: Bruno Rodríguez advierte sobre un baño de sangre

"Cuba responderá militarmente": Bruno Rodríguez advierte sobre un "baño de sangre"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter