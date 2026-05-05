Palmeiras vence a Sporting Cristal en Lima y toma liderato en Libertadores

Ramón Sosa (derecha), del Palmeiras, festeja con su compañero José Manuel López tras marcar ante Sporting Cristal en un partido de la Copa Libertadores, disputado en Lima el martes 5 de mayo de 2026 (AP Foto/Martín Mejía) AP

El Verdao, tricampeón del torneo y finalista de la última edición, abrió el marcador a los 32 minutos con un remate de volea de “Flaco” López y sentenció el partido a los 50 tras un error defensivo de los locales que fue aprovechado por Sosa.

Con esta victoria, Palmeiras escaló a la punta de su zona con ocho puntos, dos más que Cristal. Cerro Porteño, que visitará el jueves al colista Junior, es tercero con cuatro unidades.

En el estadio Alejandro Villanueva de Lima, Palmeiras confirmó su buen momento al mantener su invicto, con dos triunfos y dos empates en cuatro presentaciones. Además, el equipo paulista es líder del Brasileirao, con seis puntos sobre Flamengo, su verdugo en la final de la Libertadores en 2025.

López, quien aspira jugar su primer Mundial con Argentina, anotó tras la pausa de hidratación del primer tiempo tras empalmar de primera un centro de Jhon Arias.

“Lo tengo presente, pero estoy muy concentrado aquí, intentando dar lo mejor de mí y ponerme en plena forma. El resto depende del entrenador. Haré lo que esté en mi mano para que me tengan en cuenta”, declaró López, máximo artillero del certamen anterior con siete dianas.

El cuadro dirigido por el portugués Abel Ferreira aseguró los tres puntos luego de un mal despeje del zaguero Rafael Lutiger, que le permitió a Sosa marcar a puerta vacía.

“Creo que jugamos bien. Nos costó un poco en la primera mitad, pero fuimos efectivos al contraataque, que es nuestra fortaleza”, analizó Sosa.

En el tramo final del choque, Sporting Cristal adelantó sus líneas y estuvo cerca del descuento con una doble ocasión a los 82 minutos, que incluyó una atajada de Carlos Miguel ante un cabezazo de Miguel Araujo y un rechace sobre la línea de gol de Lucas Evangelista en un tiro de Lutiger.

Rosario Central gana y acaricia los octavos de final

Con un tanto de Ignacio Ovando a los 57 minutos, Rosario Central derrotó 1-0 a Libertad y se afianzó en la cima del Grupo H.

El equipo argentino mantuvo su imbatibilidad y llegó a 10 puntos, por delante de Independiente del Valle, que suma siete. Libertad sufrió su cuarta derrota consecutiva y quedó sin opciones de clasificación.

El campeón del mundo Ángel Di María falló un penal en el cierre del primer tiempo por una doble intervención del portero Rodrigo Moríñigo, que adivinó el cobro y luego se reincorporó rápidamente para tapar el tiro tras el rebote.

Di María tuvo revancha en la segunda parte con el cobro de un saque de esquina que la defensa de Libertad no pudo despejar y Ovando empujó al fondo de las redes.

Más tarde se completaba la fecha con los encuentros Barcelona–Boca Juniors, Universidad Central- Independiente del Valle y Always Ready–Lanús.

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FUENTE: AP