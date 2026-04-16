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Palmeiras sufre para vencer 2-1 a Sporting Cristal en Libertadores

Con un gol de penal de José Manuel López a 10 minutos del final, Palmeiras consiguió el jueves un trabajado triunfo 2-1 sobre Sporting Cristal por la segunda fecha del Grupo F de la Copa Libertadores.

El argentino José Manuel Flaco López, de Palmeiras, festeja su tanto de penal ante Sporting Cristal en la Copa Libertadores, el jueves 16 de abril de 2026 (AP Foto/Andre Penner)
El argentino José Manuel "Flaco" López, de Palmeiras, festeja su tanto de penal ante Sporting Cristal en la Copa Libertadores, el jueves 16 de abril de 2026 (AP Foto/Andre Penner) AP

El equipo brasileño logró su primer triunfo en la actual edición del torneo con una pena máxima transformada por “Flaco” López luego de una infracción señalada tras la revisión del video.

“No había podido ayudar al equipo con goles en tres partidos. Asumí la responsabilidad del penal y marqué”, dijo López.

Sporting Cristal resistió con un planteamiento ordenado, pero sucumbió tras una falta leve cometida por el zaguero Joao Cuenca sobre Arthur.

Con su victoria, Palmeiras, que en la fecha inicial igualó con Junior, ascendió a la punta de la zona con cuatro puntos. Cristal y Cerro Porteño quedaron con tres unidades.

En el estadio Allianz Parque, de Sao Paulo, Palmeiras fue dominador del compromiso, con 65% de posesión de pelota, pero no tuvo el acierto para llegar con ventaja al tramo final.

El Verdao, tricampeón de la Libertadores y finalista en 2025, se adelantó a los 27 minutos con un cabezazo de Murilo tras un saque de esquina en el que Allan tocó con Andreas Pereira antes de enviar un centro preciso.

“Ellos se defendieron con un bloque bajo, tuvimos que ser pacientes”, analizó Murilo. “Los partidos de la Libertadores son difíciles, pero logramos ganar en casa”.

Sporting Cristal, que en el debut superó a Cerro Porteño, igualó a los 41 con un tanto de gran factura de Juan Cruz González, que anotó de volea desde afuera del área luego de un cruzamiento de Irven Ávila.

En la segunda parte, el cuadro dirigido por Abel Ferreira amenazó con un golpe de cabeza de López que perforó las redes, pero fue anulado por fuera de juego tras la intervención del VAR.

El internacional argentino tuvo revancha a los 80 minutos cuando cobró con frialdad el penal que puso en ventaja a los locales.

“Estoy contento con la victoria en un partido muy difícil”, comentó López, máximo goleador del certamen en 2025 — junto a Adrián “Maravilla” Martínez — con siete gritos.

La escuadra peruana adelantó sus líneas en busca del empate y estuvo cerca de conseguirlo a los 89 con un potente cabezazo de Mateo Rodríguez en el área, que contó con una providencial atajada de Carlos Miguel.

Por el Grupo G, Lanús derrotó 1-0 a Always Ready.

El Granate, vigente campeón de la Copa Sudamericana y la Recopa, sumó los tres puntos con la anotación de Yoshan Valois, que marcó tras aprovechar un rebote en un tiro libre cobrado por Marcelino Moreno.

Lanús estrenó su casillero en el grupo que lidera Liga de Quito con seis enteros.

Más tarde se completaba la jornada con los encuentros Flamengo–Independiente Medellín y Peñarol–Platense.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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