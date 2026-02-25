americateve

Pakistán mata a 34 milicianos en redadas cerca de Afganistán; fallecen 4 policías en emboscada

ISLAMABAD (AP) — Las fuerzas de seguridad de Pakistán mataron a 34 milicianos en múltiples redadas en todo el país, informó el ejército el miércoles, mientras que una emboscada atribuida a los talibanes paquistaníes mató a cuatro policías cerca de la frontera con Afganistán.

El ejército de Pakistán señaló en un comunicado que 26 milicianos, entre ellos al menos un afgano, murieron en cuatro operaciones separadas en los distritos de Waziristán del Norte, Lakki Marwat, Bannu y Mir Ali, en la conflictiva provincia de Khyber Pakhtunkhwa, en los últimos días, cerca de la frontera con Afganistán.

El ejército acusó a algunos de los milicianos abatidos de intentar infiltrarse en Pakistán, y afirmó que fueron detectados y abatidos.

Mientras tanto, el comunicado indicó que otros ocho miembros de un grupo miliciano baluche proscrito también murieron en una operación separada en la provincia suroccidental de Baluchistán, afectada por la insurgencia.

El ejército se refirió a los milicianos muertos como “Fitna Al-Khawarij”, un término que el gobierno utiliza para los talibanes paquistaníes proscritos y los separatistas baluches. También alegó que los milicianos abatidos contaban con el respaldo de la vecina India, pero no aportó pruebas que sustentaran la afirmación. Durante las operaciones se recuperaron armas y municiones.

El presidente de Pakistán, Asif Ali Zardari, elogió a las fuerzas de seguridad por lo que describió como operaciones exitosas contra los milicianos basados en India en las provincias de Khyber Pakhtunkhwa y Baluchistán.

No hubo una respuesta inmediata de India, pero Nueva Delhi ya ha desestimado anteriormente las acusaciones por considerarlas infundadas.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, también elogió en un comunicado a las tropas por eliminar a decenas de milicianos.

Por separado, presuntos milicianos talibanes paquistaníes emboscaron una patrulla policial en el antiguo bastión talibán del distrito de Bajaur, en Khyber Pakhtunkhwa, y mataron a cuatro agentes e hirieron a otros dos antes de huir, informó el portavoz de la policía local, Israr Khan, el miércoles. La policía lanzó una operación de búsqueda para dar con los atacantes, agregó.

Ningún grupo se atribuyó la autoría del ataque en Bajaur, pero las sospechas suelen recaer en los talibanes paquistaníes, también conocidos como Tehrik-e-Taliban Pakistan, o TTP.

El TTP es un grupo separado, pero aliado, de los talibanes de Afganistán. Islamabad acusa al grupo de operar desde el interior de Afganistán, una afirmación que el TTP y Kabul niegan.

El ejército de Pakistán afirmó que mató al menos a 70 milicianos el domingo en ataques a lo largo de la frontera con Afganistán, dirigidos contra escondites de milicianos paquistaníes a quienes se culpa de ataques recientes dentro del país. Kabul ha condenado estos ataques y sostuvo que causaron la muerte de al menos 18 civiles, entre ellos mujeres y niños.

Las fuerzas de ambos lados intercambiaron brevemente disparos a lo largo de su frontera en el noroeste el martes.

______

Los periodistas de The Associated Press Anwarullah Khan en Bajaur, Pakistán, y Riaz Khan y Rasool Dawar en Peshawar, Pakistán, contribuyeron a esta historia.

______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

