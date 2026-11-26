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Muhammad Zeeshan Ali, de 40 años, voló junto a los astronautas chinos Tang Hongbo, de 51, y Wu Yi, de 39, en la nave que despegó del Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan, en el noroeste de China, el miércoles. Posteriormente ingresaron a la estación espacial y se tomaron fotos de grupo con otros tres astronautas de la misión Shenzhou 23.

Sharif manifestó el agradecimiento de Pakistán a China por brindar la oportunidad de participar en la misión, según un comunicado difundido tras una reunión con el embajador chino Jiang Zaidong en la oficina del primer ministro en Islamabad.

Señaló que la misión representaba el recorrido de 240 millones de pakistaníes y encarnaba los sueños y aspiraciones de la juventud y la comunidad científica de la nación islámica.

La misión marcó el primer vuelo conjunto de astronautas chinos y extranjeros en la historia del programa espacial tripulado de China. Forma parte de un acuerdo firmado por Pakistán y China en febrero de 2025. La tripulación realizará más de 90 experimentos científicos y pruebas tecnológicas durante la misión.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP