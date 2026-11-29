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El ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, al centro, posa para una fotografía con su homólogo turco, Ishaq Dar, a la derecha, su homólogo saudí, el príncipe Faisal bin Farhan Al Saud, segundo de derecha a izquierda, y altos funcionarios civiles y militares de Turquía, Pakistán y Arabia Saudí, en el primer encuentro de la Comisión Estratégica de Política y Defensa creada en virtud del Acuerdo Makkah de Defensa Conjunta, el 31 de agosto de 2026, en Estambul. (AP Foto/Khalil Hamra, Archivo) AP

Indicó en un comunicado que las tropas desempeñarán sus funciones dentro del territorio saudí en virtud de los acuerdos vigentes de cooperación en materia de defensa.

El ejército no reveló un número específico de soldados, sus asignaciones ni la duración del despliegue.

El inusual anuncio se produjo dos días después de que funcionarios de defensa y militares de Pakistán, Turquía y Arabia Saudí se reunieron en Islamabad y reafirmaron su apoyo a Riad en el marco de un acuerdo trilateral de defensa.

Los tres países también se expresaron a favor de las labores diplomáticas para aliviar las tensiones regionales.

Pakistán, Arabia Saudí y Turquía firmaron el Acuerdo Conjunto de Defensa de La Meca el 7 de agosto, el cual establece que un ataque contra uno de los miembros sería tratado como un ataque contra los tres. Las tres naciones han descrito el pacto como defensivo y afirman que no está dirigido contra ningún Estado en particular.

Islamabad ha dicho en repetidas ocasiones que el pacto trilateral de defensa no está dirigido contra ningún país, incluido el vecino Irán.

___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP