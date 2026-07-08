Pakistán amplía búsqueda de avión de carga desaparecido mientras la mala mar dificulta rescate

Las autoridades indicaron que el aparato, operado por la aerolínea privada K2 Airways, reportó un problema en el sistema de navegación mientras volaba desde Sharjah, en Emiratos Árabes Unidos, con cinco personas a bordo. La búsqueda continúa, según tres funcionarios familiarizados con el operativo de rescate.

Añadieron que la vasta zona de búsqueda en el mar Arábigo y el fuerte oleaje debido al monzón estaban planteando desafíos significativos para la operación de búsqueda y rescate.

No ha habido confirmación oficial sobre el destino de la aeronave. En un comunicado, K2 Airways indicó que las autoridades paquistaníes están al frente del operativo y que la empresa estaba cooperando plenamente con las autoridades de aviación.

Antes, la Autoridad Aeroportuaria de Pakistán dijo en X que los datos del radar mostraban que la aeronave realizó un cambio de rumbo brusco y descendió rápidamente antes de que se perdiera el contacto por radar y radio alrededor de las 9:21 de la noche, a unas 155 millas náuticas (287 kilómetros, 178 millas) al oeste de Karachi.

Las agencias militares y civiles de Pakistán activaron el Centro de Coordinación de Rescate e iniciaron operaciones de búsqueda y rescate en el mar poco después de que la aeronave desapareciera, agregó.

De acuerdo con los funcionarios, la fragata PNS Zulfiqar de la Armada paquistaní fue enviada a la zona donde se perdió el contacto con el avión. La Fuerza Aérea movilizó aviones para colaborar en la búsqueda, mientras que un ATR militar despegó desde la ciudad suroccidental de Turbat.

Un buque mercante operado por la Pakistan National Shipping Corp. también se sumó a la operación, manifestaron los funcionarios.

Imran Aslam, un experto en aviación, declaró a la emisora local ARY News el martes por la noche que la causa de la desaparición seguía sin estar clara. Explicó que, incluso si un avión sufre una falla de motor, normalmente continúa planeando en lugar de precipitarse de forma repentina. Apuntó que la causa exacta solo se aclarará cuando los investigadores reúnan más pruebas.

En mayo de 2020, un vuelo de Pakistan International Airlines con 98 personas a bordo se estrelló en un vecindario densamente poblado cerca del aeropuerto de Karachi cuando intentaba aterrizar. Fallecieron todos menos uno de los ocupantes. Más tarde, una investigación del gobierno concluyó que un error humano de los pilotos y de los controladores aéreos provocó el accidente.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP