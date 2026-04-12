Padres superan 7-2 a Rockies y completan barrida; Nick Pivetta sale por rigidez en el codo

Compartir en:









Ramón Laureano, derecha, de los Padres de San Diego, celebra su jonrón de dos carreras con su compañero Jackson Merrill (3) durante la sexta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Rockies de Colorado el domingo 12 de abril de 2026, en San Diego. (AP Foto/Gregory Bull) AP

El dominicano Ramón Laureano conectó un cuadrangular de dos carreras y Jackson Merrill también la sacó del parque por los Padres, que han ganado cinco seguidos y ocho de nueve. Sin embargo, el abridor Nick Pivetta salió del juego por rigidez en el codo derecho en la cuarta entrada.

Brett Sullivan pegó un doble de dos carreras por los Rockies, limitados a un par de imparables. Colorado llegó a San Diego con una racha de cuatro victorias consecutivas.

El elevado de sacrificio del dominicano Manny Machado le dio a los Padres una ventaja de 1-0 en la primera entrada ante el abridor de emergencia Jimmy Herget (0-1), quien abrió por los Rockies después de que Kyle Freeland fuera retirado a última hora por molestias en el hombro izquierdo.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP