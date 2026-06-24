Otto López pega jonrón, suma otro juego de varios hits y Marlins vencen 4-2 a Rangers

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El dominicano Otto Lopez de los Marlins de Miami batea dos carreras en la novena entrada ante los Rangers de Texas el miércoles 24 de junio del 2026. (AP Fto/Jim Rassol) AP

El batazo de dos carreras de López en la octava, ante el relevista Cole Winn, le dio su 33er juego de múltiples imparables y elevó su promedio de bateo —el mejor de las Grandes Ligas— a .340. López también conectó un sencillo.

Los Marlins mejoraron a 16-5 en junio, la mejor marca de las Grandes Ligas. Miami tiene foja de 42-39 a mitad de temporada y ha ganado cinco series consecutivas en casa.

Edwards rompió el empate 1-1 con su carrera impulsada ante Jacob

Pérez, quien permitió tres hits, tuvo un conteo de lanzamientos limitado en su primera aparición desde que salió de la lista de lesionados, y su actuación terminó después de 4 2/3 entradas y 68 lanzamientos. El derecho no había lanzado desde que sufrió una distensión en el muslo derecho ante Toronto el 27 de mayo.

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FUENTE: AP