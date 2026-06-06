Otros seis acusados por protesta por apuñalamiento en Gran Bretaña

Algunos de los cientos de asistentes a una protesta en la ciudad costera de Southampton, en el sur de Inglaterra, arrojaron sillas, latas, piedras y bengalas contra la policía el martes, donde Henry Nowak, de 18 años, fue asesinado en diciembre.

Muchas personas en Gran Bretaña y fuera de ella se indignaron por un video de una cámara corporal policial que muestra a Nowak siendo esposado instantes antes de quedar inconsciente y morir posteriormente.

La muerte de Nowak ha impulsado intensos debates sobre la actuación policial, la raza y los delitos con arma blanca en el Reino Unido. El asesino de Nowak, Vickrum Digwa, que es sij, afirmó falsamente ante la policía que había sido víctima de una agresión racista por parte de Nowak, que era blanco. Cuando llegaron los agentes, inicialmente trataron al hombre herido como sospechoso antes de notar su lesión e intentar reanimarlo.

Digwa, de 23 años, fue declarado culpable de asesinato por apuñalar a Nowak con una daga sij y fue condenado esta semana a cadena perpetua, con un mínimo de 21 años. Pero el caso ha sido aprovechado por activistas y políticos contrarios a la inmigración, quienes sostienen que existe un sesgo contra las personas blancas en el sistema de justicia.

El primer ministro Keir Starmer ha calificado la violencia callejera como reacción al caso de “vergonzosa y completamente inaceptable”. Las autoridades han instado al público a atender el llamado de la familia de Nowak para no usar su muerte para avivar la violencia y el desorden.

En total, indicó la policía, 11 personas han sido acusadas esta semana de desórdenes en la protesta de Southampton.

La oficina de Starmer condenó el viernes los comentarios del vicepresidente estadounidense JD Vance, quien culpó a la inmigración por la muerte de Nowak. Vance escribió en una publicación en la plataforma social X que debería haber una “ira justa” en respuesta al asesinato, que atribuyó en parte a “la invasión masiva de migrantes, muchos de los cuales desprecian a Occidente y a la gente que lo ama”.

En un comunicado emitido en respuesta a los comentarios de Vance, la oficina de Starmer criticó a quienes “intentan interferir en nuestra democracia y buscan sembrar división en nuestras calles”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP