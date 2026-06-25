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Otro repunte de acciones vinculadas a la IA impulsa alza de mercados

NUEVA YORK (AP) — Otro giro en la montaña rusa de las acciones vinculadas a la inteligencia artificial está impulsando al alza el mercado de Estados Unidos.

Operadores bursátiles en la sede de la Bolsa de Valores de Nueva York el 16 de junio del 2026. (AP foto/Richard Drew)
Operadores bursátiles en la sede de la Bolsa de Valores de Nueva York el 16 de junio del 2026. (AP foto/Richard Drew) AP

El S&P 500 subía 0,6% a primera hora del jueves para recortar su pérdida de la semana, mientras el promedio industrial Dow Jones avanzaba 294 puntos y el compuesto Nasdaq sumaba 0,7%.

Micron Technology se disparó 18% después de que la empresa de chips informara de ganancias e ingresos mucho más sólidos en el último trimestre de lo que anticipaban los analistas y ofreciera un pronóstico de crecimiento superior a lo esperado.

Las acciones también se beneficiaron de la moderación de los rendimientos de los bonos del Tesoro en el mercado de deuda. Retrocedieron después de que los precios del petróleo bajaran y de que informes mostraran que la inflación se está comportando prácticamente como se esperaba.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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