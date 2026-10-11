"Other Mommy" lidera la taquilla norteamericana con $27,5 millones

Jessica Chastain en el estreno de "Other Mommy" en Los Ángeles, el 8 de octubre del 2026. (Jordan Strauss/Invision/AP) AP

“Other Mommy”, estrenada por Universal Pictures, recaudó 27,5 millones de dólares en sus primeros días en 3.365 salas, según estimaciones del estudio el domingo. La película, sobre una siniestra criatura sobrenatural que aterroriza a una niña que cree que es su madre, recibió críticas desalentadoras tanto de la prensa especializada como del público. También se suma a las filas de “Megalopolis” y “Hereditary” con una calificación D+ de CinemaScore.

Pero con un presupuesto de producción de alrededor de 19 millones de dólares, también es otra victoria para el género de terror y para la productora Blumhouse Atomic Monster, que estuvo detrás de “Backrooms” y “Obsession”. “Other Mommy” se estrenó además en 50 mercados internacionales, lo que elevó su debut mundial a 45,2 millones de dólares.

Jim Orr, jefe de distribución nacional de Universal, señaló que la división por género del público estuvo equilibrada y que cerca de 2/3 tenían entre 18 y 34 años.

“No importa cómo lo mires, todo el mundo fue a verla. No fue solo un grupo demográfico en particular. Eso por lo general es una muy buena señal”, declaró Orr.

“The Social Reckoning”, el otro gran estreno del fin de semana, no tuvo la misma suerte y recaudó un estimado de 5,5 millones de dólares en 2.606 salas de Norteamérica. Aaron Sorkin escribió y dirigió la película sobre una denunciante de Facebook que filtró documentos comprometedores a un reportero de The Wall Street Journal.

Hace 16 años, “The Social Network”, que Sorkin escribió y David Fincher dirigió, debutó con más de 22 millones de dólares y terminó recaudando más de 224 millones en todo el mundo, recibió ocho nominaciones al Óscar y ganó tres. Es poco probable que ocurra lo mismo con “The Social Reckoning”, protagonizada por Mikey Madison, Jeremy Allen White y Jeremy Strong, y que recibió críticas entre mixtas y negativas. El público le dio una B- en CinemaScore. Según informes, el estreno de Sony Pictures costó alrededor de 30 millones de dólares producirlo, sin contar mercadotecnia y promoción.

Paul Dergarabedian, jefe de tendencias del mercado en Rentrak, comentó que octubre es una época en la que los estudios se arriesgan y no siempre sale bien.

“Estas películas que son de actualidad, a veces conectan con la cultura y a veces no. No siempre sabes qué va a conectar con el público”, comentó Dergarabedian.

Comparó “The Social Reckoning” con “Digger”, que cayó un 60% en su segundo fin de semana.

“The Social Reckoning” también se estrenó por detrás de varias películas que seguían en cartelera. El thriller psicológico “Verity” quedó en segundo lugar con 11,5 millones de dólares, un 64% menos que en su fin de semana de estreno. En tercer lugar, “Resident Evil” sumó 8,4 millones de dólares, llevando su total nacional a 138,5 millones. El thriller “Heart of the Beast” ocupó el cuarto puesto con 7,1 millones de dólares.

“The Odyssey ” de Christopher Nolan también reapareció en el top 10 en su 13.º fin de semana en salas, ya que volvió a 12 ubicaciones IMAX de 70 mm. Sumó 2 millones de dólares en 560 salas de Norteamérica, dejando su total nacional apenas por debajo de los 623 millones.

Varios filmes de alto perfil también se estrenaron en lanzamiento limitado este fin de semana. El ganador de la Palma de Oro de Cannes “Fjord” debutó en cuatro pantallas este fin de semana, donde recaudó 124.000 dólares. El documental de Alex Gibney sobre Elon Musk, “Musk”, que dura casi cuatro horas, obtuvo 68.900 dólares en cuatro ubicaciones. Y “Misty Green” de Chris Rock recaudó 85.716 dólares en seis ubicaciones hasta el domingo.

La taquilla nacional anual superó el umbral de los 8.000 millones de dólares el viernes y está más de un 19% por encima del año pasado. Según Rentrak, eso es aproximadamente un 8% por debajo de 2019.

Estimado de las 10 películas más taquilleras de viernes a domingo en Estados Unidos y Canadá, según Rentrak. Las cifras definitivas salen el lunes.

1. “Other Mommy” - $27,5 millones.

2. “Verity” - $11,5 millones.

3. “Resident Evil” - $8,4 millones.

4. “Heart of the Beast” - $7,1 millones.

5. “The Social Reckoning” - $5,5 millones.

6. “Forgotten Island” - $4,5 millones.

7. “Primetime” - $4 millones.

8. “Digger” - $3,2 millones.

9. “Angel and the Badman” - $2,1 millones.

10. “The Odyssey” - $2 millones.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP