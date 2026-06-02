Oso hiere a cuatro personas en zona residencial de Japón

Un oso cerca de unas oficinas en Fukushima, Japón, el 2 de junio del 2026. (Kyodo News via AP) AP

El Ministerio de Medio Ambiente de Japón informó que una cifra récord de 13 personas murieron en más de 230 ataques de osos en 2025.

Agentes de policía y personal del departamento de bomberos acudieron de inmediato al distrito de Sasakino, en Fukushima, en el noreste de Japón, tras recibir una llamada de emergencia de la acería Fukushima Steel Works, que reportó ataques de un oso contra dos empleados.

Imágenes de una cámara de seguridad muestran a un oso negro que aparece y persigue a un empleado cerca de la entrada. Mientras el hombre, de unos 20 años, intenta huir, el oso lo derriba. Luego se adentra en el recinto y hiere a un segundo empleado, un hombre de unos 60 años.

Más tarde, el oso hirió a una tercera persona, un empleado varón de unos 60 años en otra empresa. Una mujer de unos 80 años que vive en el vecindario también fue atacada y resultó herida, indicó el Departamento de Bomberos de la Ciudad de Fukushima.

Los tres hombres sufrieron heridas leves y la mujer presentó lesiones moderadas, pero ninguna se consideró potencialmente mortal, señaló el departamento de bomberos.

El oso no había sido capturado hasta la tarde del martes y se creía que estaba dentro del recinto de la segunda empresa, que fue rodeado por policías uniformados que portaban largas varas.

Dos escuelas cercanas fueron cerradas, incluida la Escuela Primaria Noda, que impartió clases en línea y publicó una advertencia en su sitio web para “evitar salidas no esenciales y mantenerse a salvo”.

El ataque del oso ha reavivado el temor nacional del año pasado que llevó a que el ejército de Japón fuera desplegado en la prefectura norteña de Akita, donde más de 60 personas fueron atacadas por osos y cuatro murieron.

Expertos señalan que la incursión de una población creciente de osos se ha producido en una región con una población humana que envejece rápidamente y disminuye, y donde hay pocas personas capacitadas para cazar a los animales.

El gobierno japonés estimó en marzo que la población total de osos rondaba los 57.800. Las autoridades han adoptado un plan para la gestión de la población de osos, que contempla un sacrificio sistemático. Según el plan, el número de empleados municipales dedicados al control de osos se triplicará hasta 2.500 en cinco años, mientras que el número de trampas para osos se duplicará.

Recientemente se reportaron avistamientos de osos en los suburbios occidentales de Tokio, incluida la zona de senderismo de Okutama. Las autoridades de parques han instalado trampas adicionales y han activado alertas sobre osos en redes sociales.

El gobierno ha intensificado una campaña de concienciación pública, instando a excursionistas y recolectores de setas a revisar los avisos sobre avistamientos de osos y a evitar actividades al aire libre a primera hora de la mañana y al atardecer, cuando los osos están activos.

Un manual del Ministerio de Medio Ambiente aconseja que quien se encuentre con un oso no entre en pánico, se mueva lentamente y evite darse la vuelta y correr. Como último recurso, si alguien es atacado, debe colocarse boca abajo, hacerse un ovillo y cubrirse el cuello.

“El objetivo es salvarse de una herida mortal”, según el manual.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP