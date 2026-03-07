americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Oscar Piastri de McLaren choca en camino a la parrilla del GP de Australia de F1

MELBOURNE (AP) — Oscar Piastri de McLaren se accidentó el domingo en el Gran Premio de Australia de la Fórmula 1 cuando se dirigía a la parrilla de salida, lo que lo dejó fuera de la carrera en su país.

El McLaren de Oscar Piastri es retirado de la pista tras un accidente en su camino a la parrilla de largada del Gran Premio de Australia, el domingo 8 de marzo de 2026 en Melbourne (AP Foto/Scott Barbour)
El McLaren de Oscar Piastri es retirado de la pista tras un accidente en su camino a la parrilla de largada del Gran Premio de Australia, el domingo 8 de marzo de 2026 en Melbourne (AP Foto/Scott Barbour) AP

Piastri se estrelló al salir de la cuarta curva e impactó la barrera antes de detenerse en el lado opuesto de la pista. Al parecer no sufrió lesiones por el accidente, pero su auto quedó gravemente dañado.

McLaren competía ahora con un solo auto, el de Lando Norris.

George Russell salía desde la pole position en la carrera del domingo, por delante de su compañero de equipo en Mercedes, Kimi Antonelli.

_____

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodriguez, derecha, realiza un pronunciamiento conjunto con el secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, en el palacio presidencial de Miraflores en Caracas, Venezuela, el miércoles 4 de marzo de 2026. (AP Foto/Ariana Cubillos)

EEUU emite licencia que autoriza la venta de oro venezolano

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez (derecha), pronuncia un discurso conjunto con el secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, en el palacio presidencial de Miraflores, en Caracas, Venezuela, el miércoles 4 de marzo de 2026. (Foto AP/Ariana Cubillos)

Estados Unidos y Venezuela acuerdan restablecer relaciones diplomáticas

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, testifica durante una audiencia de supervisión del Departamento de Seguridad Nacional ante la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes en el Capitolio, el miércoles 4 de marzo de 2026, en Washington. (Foto AP/Mariam Zuhaib)

Trump anuncia que reemplazará a Noem al frente de Seguridad Nacional por senador Mullin

Un logotipo de ExxonMobil en una pantalla en sede de la Bolsa de Nueva York, el 2 de marzo de 2026. (Foto AP/Seth Wenig)

El Dow Jones cae más de 900 puntos y sube el petróleo por la guerra

Destacados del día

Protestas estallan en varios barrios de La Habana en medio de apagones y escasez de agua y alimentos

Protestas estallan en varios barrios de La Habana en medio de apagones y escasez de agua y alimentos

🚨URGENTE | Israel bombardea Teherán en NUEVA serie de ataques | Destruye Depósito de petróleo

🚨URGENTE | Israel bombardea Teherán en NUEVA serie de ataques | Destruye Depósito de petróleo

Trump afirma que Cuba está en sus últimos momentos y promete que la isla tendrá una gran vida nueva

Trump afirma que Cuba está en "sus últimos momentos" y promete que la isla tendrá "una gran vida nueva"

Apagones masivos desatan protestas y cacerolazos en La Habana y Matanzas tras colapso del sistema eléctrico

Apagones masivos desatan protestas y cacerolazos en La Habana y Matanzas tras colapso del sistema eléctrico

Un automóvil circula detrás del cartel de precios de gasolina de una gasolinera en San Francisco, el jueves 5 de marzo de 2026. (Foto AP/Jeff Chiu)

Se disparan precios del petróleo y gasolina al tiempo que guerra con Irán no cede

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter