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ARCHIVO - Una imagen del capitán Tom Moore, en las pantallas de Piccadilly Circus para homenajearlo, en Londres, el 3 de febrero de 2021. (AP Foto/Kirsty Wigglesworth, archivo) AP

La solicitud para eliminar del registro a la empresa benéfica creada en honor del capitán Tom Moore apareció el viernes en el registro de Companies House, la agencia ejecutiva del gobierno de Reino Unido que mantiene el registro público de empresas, incluidas las benéficas.

Moore, quien murió en 2021 a los 100 años, recaudó casi 39 millones de libras (49 millones de dólares) con sus caminatas diarias, inspirando a personas en todo Reino Unido que siguieron sus hazañas en actualizaciones televisivas diarias durante las primeras semanas de la pandemia. Todo el dinero que recaudó se donó al Servicio Nacional de Salud británico.

Moore fue nombrado caballero por la reina Isabel II en julio de 2020 durante una ceremonia al aire libre en el Castillo de Windsor, en reconocimiento a sus enormes esfuerzos benéficos.

Tras el éxito de su recaudación de fondos, su familia estableció la Fundación Captain Tom para continuar con sus iniciativas. Sin embargo, la organización pronto se vio envuelta en la controversia y el regulador británico de organizaciones benéficas concluyó en noviembre de 2024 que la hija de Moore y su yerno se beneficiaron personalmente de la entidad.

La Comisión de Caridad para Inglaterra y Gales los criticó en un informe contundente que determinó que obtuvieron casi 1,5 millones de libras (1,9 millones de dólares) por actividades vinculadas a la organización, incluido un contrato editorial y un pago de 18.000 libras por asistir a una ceremonia de premios.

También prohibió que la hija de Moore, Hannah Ingram-Moore, ejerciera como fideicomisaria de cualquier organización benéfica durante 10 años, y a su esposo, Colin, por un periodo de ocho años.

Los millones recaudados por el fallecido sir Tom y donados a NHS Charities Together antes de que se formara la fundación no formaron parte de la investigación de la comisión. La organización benéfica se conoce ahora como Fundación 1189808, tras haber eliminado el nombre de Moore a petición de su familia el año pasado. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP