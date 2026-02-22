americateve

Organismo de defensa de derechos humanos verifica 16 liberaciones por Ley de Amnistía en Venezuela

CARACAS (AP) — El Foro Penal, un organismo civil que vela por los derechos de los prisioneros en Venezuela, informó el domingo que ha verificado 16 excarcelaciones con libertad plena desde que se aprobó tres días atrás la Ley de Amnistía.

El legislativo ratificó el jueves la nueva ley para la liberación masiva de presos por motivos políticos que aplicará para dirigentes opositores, sindicalistas, activistas de derechos humanos, estudiantes, académicos y periodistas, entre otros, detenidos durante meses o incluso años.

Las 16 excarcelaciones reportadas por el Foro Penal en su cuenta de X, es una cifra muy por debajo de lo dicho el sábado por el presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, quien aseguró que 1.557 solicitudes de amnistía “se están atendiendo de inmediato” y que “ya se están dando cientos de liberaciones de personas privadas de libertad que se acogen a la Ley de Amnistía”.

Los organismos de defensa de derechos humanos han reaccionado con desconfianza ante la aprobación de la ley a la que aún consideran insuficiente por dejar de lado, por ejemplo, a militares presos.

La nueva norma excluye a los condenados por homicidio, narcotráfico, violaciones graves de derechos humanos y rebelión militar.

Días después de la incursión militar estadounidense del 3 de enero en la que se capturó al entonces presidente Nicolás Maduro y su esposa, el gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez ofreció liberar a un número importante de presos como gesto para consolidar la paz, desde entonces, según el Foro Penal, han sido excarcelados en total 464 personas, pero más de 600 permanecerían detenidas.

Dichas excarcelaciones no otorgaban una libertad plena, sino una medida cautelar sustitutiva de la privación de libertad que incluye, por ejemplo, la prohibición de hablar con la prensa, salir del país y participar en actos políticos.

Es por ello que la Ley de Amnistía para una libertad plena ha sido una de las principales exigencias de la oposición.

En tanto, la Cruz Roja de Venezuela informó el domingo en un comunicado que acompañará el proceso de excarcelaciones derivado de la Ley de Amnistía, por invitación del gobierno, pero subrayó que su labor “tiene carácter exclusivamente humanitario”, sin distinción de motivos políticos, religiosos o sociales de cualquier índole.

FUENTE: AP

La hija de la jefa de GAESA de ejecutiva en el Puerto del Mariel a alto cargo en Panamá

ARCHIVO - El ministro venezolano de Petróleo, Tareck El Aissami, llega al museo militar 4F donde está enterrado el fallecido presidente Hugo Chávez, durante las actividades que conmemoran el décimo aniversario de la muerte de Chávez, en Caracas, Venezuela, el 15 de marzo de 2023. El gobierno de Venezuela anunció el 9 de abril 2024, el arresto de El Aissami por presuntas acusaciones de corrupción, aproximadamente un año después de su renuncia. (AP Foto/Matías Delacroix, Archivo)

EEUU da por "capturado" a Tareck El Aissami en registros del ICE mientras está detenido en Venezuela

El presidente Donald Trump anuncia nuevos aranceles a varios países durante un evento en la Rosaleda de la Casa Blanca, el 2 de abril de 2025, en Washington. (AP Foto/Mark Schiefelbein, Archivo)

Trump eleva arancel global de EEUU al 15% tras fallo del Supremo y sacude comercio mundial

Cuba pierde influencia TOTAL en Venezuela: La Habana retira asesores militares y de inteligencia

