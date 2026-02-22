Organismo de defensa de derechos humanos verifica 16 liberaciones por Ley de Amnistía en Venezuela

Compartir en:









El legislativo ratificó el jueves la nueva ley para la liberación masiva de presos por motivos políticos que aplicará para dirigentes opositores, sindicalistas, activistas de derechos humanos, estudiantes, académicos y periodistas, entre otros, detenidos durante meses o incluso años.

Las 16 excarcelaciones reportadas por el Foro Penal en su cuenta de X, es una cifra muy por debajo de lo dicho el sábado por el presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, quien aseguró que 1.557 solicitudes de amnistía “se están atendiendo de inmediato” y que “ya se están dando cientos de liberaciones de personas privadas de libertad que se acogen a la Ley de Amnistía”.

Los organismos de defensa de derechos humanos han reaccionado con desconfianza ante la aprobación de la ley a la que aún consideran insuficiente por dejar de lado, por ejemplo, a militares presos.

La nueva norma excluye a los condenados por homicidio, narcotráfico, violaciones graves de derechos humanos y rebelión militar.

Días después de la incursión militar estadounidense del 3 de enero en la que se capturó al entonces presidente Nicolás Maduro y su esposa, el gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez ofreció liberar a un número importante de presos como gesto para consolidar la paz, desde entonces, según el Foro Penal, han sido excarcelados en total 464 personas, pero más de 600 permanecerían detenidas.

Dichas excarcelaciones no otorgaban una libertad plena, sino una medida cautelar sustitutiva de la privación de libertad que incluye, por ejemplo, la prohibición de hablar con la prensa, salir del país y participar en actos políticos.

Es por ello que la Ley de Amnistía para una libertad plena ha sido una de las principales exigencias de la oposición. En tanto, la Cruz Roja de Venezuela informó el domingo en un comunicado que acompañará el proceso de excarcelaciones derivado de la Ley de Amnistía, por invitación del gobierno, pero subrayó que su labor “tiene carácter exclusivamente humanitario”, sin distinción de motivos políticos, religiosos o sociales de cualquier índole. FUENTE: AP