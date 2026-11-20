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Esta fotografía, facilitada por el Ejército de Estados Unidos, muestra la Planta de Municiones del Ejército en Iowa el 14 de mayo de 2024, en Middletown, Iowa. (Shawn Eldridge/Ejército de EEUU vía AP) AP

El fallo fue emitido el jueves por la noche, lo que pone en riesgo los planes de los militares para ocuparse de decenas de barriles de azida de plomo, a la espera de nuevas instrucciones del tribunal.

“El Ejército no puede efectuar detonaciones bajo el permiso mientras el permiso esté suspendido”, manifestó Thien Chau, abogado de Earthjustice —una organización ambientalista sin fines de lucro—, que presentó una petición en nombre de los grupos de Iowa que piden una revisión del permiso de emergencia, aprobado previamente este mes por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos.

Hasta el viernes, el Tribunal de Apelaciones del 8º Circuito aún no había publicado un calendario sobre cuándo emitirá un fallo o incluso si habrá una audiencia. Chau señaló que los abogados esperan que el tribunal intente decidir, antes de la operación prevista para el lunes.

Los abogados del gobierno federal señalaron que responderían el domingo o antes, e indicaron en un escrito que el Ejército tiene la capacidad, en situaciones de emergencia, de tratar residuos peligrosos sin un permiso cuando existe “una amenaza inmediata para la salud humana, la seguridad pública, la propiedad o el medio ambiente”.

Chau sostuvo que ese umbral es muy alto.

“Hay que demostrar que no existe ninguna otra alternativa segura posible para tratar esto”, manifestó.

___ Montoya Bryan informó desde Albuquerque, Nuevo México. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP