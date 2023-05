Recuerdos de mi Cuba / Que es una jaba para un cubano

Hasta fin del año 1958, una jaba era un instrumento utilizado por el cubano para transportar artículos adquiridos hacia su casa. Por lo general están hechas con mimbre o papel grueso, en mi casa habían dos de mimbre que yo las repudiaba. Pues mi mamá tenía la costumbre de ir todos los sábados a la Plaza o Mercado Único a comprar todo tipo de alimentos y a medida que se llenaban empezaban a pesar más y no podía separarlas de mis piernas por lo que el mimbre me raspaba mias piernecitas.

Ese viaje a la Plaza era exhaustivo pues mi mamá no paraba hasta recorrerla completa. Los diferentes negocios se encontraban en lugares denominados “tarimas”.

Ahí se vendían todo tipo de carnes, huevos, vegetales y existían varios restaurantes chinos donde los habaneros iban a horas de la madrugada, después de salir de fiestas a tomar sopa china y comer arroz frito. Era común ver a personas en trajes de etiqueta ir a deleitarse y cortar la “juma” (borrachera) en esas no elegantes fondas (restaurantes).

La palabra jaba debe de venir del árabe aunque he investigado y no he encontrado la etimología de esa palabra, aunque se considera cubana tengo entendido que en Panamá y Puerto Rico se usan de la misma manera.