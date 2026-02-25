Operativo de ICE en Newark causó choque múltiple con heridos, dice alcalde

Compartir en:









ARCHIVO - El alcalde de Newark, Ras Baraka, habla frente a la Corte Federal de Distrito de Nueva Jersey, en Newark, Nueva Jersey, el 3 de junio de 2025, durante una conferencia de prensa sobre su detención el 9 de mayo en Delaney Hall. (AP Foto/Kena Betancur/Archivo) AP

El alcalde Ras Baraka manifestó en redes sociales que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) intentaron detener una camioneta tipo van en la ciudad más grande del estado cuando el conductor se dio a la fuga. Indicó que los agentes del ICE lo persiguieron, lo que provocó un accidente en el que se vieron involucrados varios vehículos, incluido uno en el que viajaban tres niños.

Baraka señaló que el conductor de la van resultó herido y fue trasladado al hospital.

No estaba claro por el momento el alcance de las lesiones del conductor ni por qué la persona estaba siendo perseguida por el ICE. Baraka dijo que la policía de Newark no participó en la investigación del ICE y sólo acudió para atender el choque.

Portavoces de Baraka, de la policía de Newark, del Departamento de Seguridad Nacional y del ICE no han respondido hasta el momento a correos electrónicos en los que se solicitaron comentarios.

Pero el alcalde demócrata, en su comunicado en X, criticó las acciones del ICE por considerarlas temerarias y peligrosas. Señaló que la ley estatal de Nueva Jersey prohíbe que los agentes policiales persigan vehículos a menos que un sospechoso represente una amenaza inmediata.

“Las autoridades federales deberían acatar las leyes locales sobre persecuciones vehiculares y actuar con sentido común", comentó Baraka. "Por el daño que están causando a nuestras comunidades, el ICE no tiene nada que hacer participando en persecuciones en ningún momento ni en ningún lugar, pero especialmente en zonas densamente pobladas y en caminos que aún se están despejando tras una fuerte tormenta de nieve”.

Baraka fue arrestado en mayo y acusado de allanamiento mientras protestaba frente a Delany Hall, un centro federal de detención de inmigrantes recién inaugurado en su ciudad. El cargo fue desestimado posteriormente. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP