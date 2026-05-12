Operadores hoteleros reconocen que el auge prometido por el Mundial aún no se materializa

Una vista general del Estadio Arrowhead renombrado el Estadio de Kansas City para la Copa Mundial el lunes 11 de mayo del 2026. (AP Foto/Charlie Riedel) AP

Las reservas de habitaciones han sido más bajas de lo previsto en la mayoría de las 11 ciudades de Estados Unidos que albergan el evento deportivo más visto del mundo, según una encuesta de abril de la American Hotel & Lodging Association.

En ciudades como Kansas City, Boston, Filadelfia, San Francisco y Seattle, la mayoría de los operadores hoteleros indicó que las reservas en realidad se encuentran rezagadas de la demanda estacional típica. En otras, como Nueva York, Los Ángeles, Dallas y Houston, la demanda se mantenía estable hasta ahora en comparación con una primavera y un verano normales, según la asociación.

La asociación hotelera atribuyó la demanda más débil de lo esperado a los temores de viaje de los aficionados internacionales, la inquietud por los tiempos de espera para obtener una visa de Estados Unidos y el costo de asistir al torneo —incluidos los altos precios de las entradas y los costos de transporte en algunas ciudades— como factores principales.

“Creo que todos esperaban que los partidos llevaran a una afluencia de reservas, pero con todo lo que está pasando en el mundo y la participación de Estados Unidos, los acontecimientos se están desarrollando de manera diferente para todos”, expresó Michael Black, gerente general del hotel Cloud One en Manhattan.

Las preocupaciones por reservas más flojas de lo esperado se extienden a México, que coorganiza los partidos con Estados Unidos y Canadá. Los hoteles en Ciudad de México, que albergará el partido inaugural del torneo el 11 de junio, tienen entre 30% y 36% de ocupación reservada, según la Asociación de Hoteles de Ciudad de México.

Muchos hoteles aumentaron sus precios después de que se anunció el calendario del torneo, anticipando que los aficionados pagarían precios exorbitantes si lograban conseguir entradas para un partido.

Cerca del Estadio MetLife en Nueva Jersey, por ejemplo, un hotel que normalmente cobra alrededor de 200 dólares por noche anunciaba una reserva de 800 dólares en las noches cercanas a los partidos de la Copa del Mundo en junio. Los costos se disparan a más de 1.300 dólares por noche antes de la final del 19 de julio.

Muchos aficionados experimentados probablemente todavía están esperando que esos precios bajen, señaló Ronan Evain, director ejecutivo de Football Supporters Europe, un grupo de defensa de aficionados con sede en Alemania.

“Los aficionados que están acostumbrados a viajar a torneos saben que este precio siempre va a bajar”, explicó Evain. “Hay muchos ejemplos de dueños de hoteles que se arrepienten de haber fijado precios demasiado altos y luego entran en pánico a última hora y los reducen”.

Otros probablemente ya aseguraron alojamiento más barato más lejos de los estadios o a través de Airbnb y otras plataformas de alquiler a corto plazo, añadió.

De hecho, las regiones metropolitanas alrededor de Kansas City, Seattle, San Francisco, Dallas/Fort Worth y Miami/Ft. Lauderdale están registrando un aumento en las reservas de alquileres a corto plazo en comparación con el mismo periodo del año pasado, según un informe reciente de AirDNA, una firma de datos de alquileres que rastrea reservas en Airbnb y Vrbo.

Airbnb dijo la semana pasada que se espera que el número de huéspedes que se alojarán en sus anuncios de alquiler durante el torneo supere las estimaciones anteriores e incluso termine superando a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2024 en París como el mayor evento de hospedaje en la historia de la empresa.

Expectativas poco realistas

Hasta ahora se han vendido más de 5 millones de entradas para el torneo, de las más de 6 millones que se espera ofrecer para los 104 partidos, según la FIFA.

Aunque muchos de los asistentes al torneo serán viajeros que necesitan habitaciones de hotel, los eventos globales como la Copa del Mundo también tienden a desalentar a otros tipos de visitantes, indicó Andrew Zimbalist, profesor de economía en Smith College en Massachusetts.

“El problema general es que los turistas del fútbol —y la congestión prevista, los precios altos y las preocupaciones de seguridad— alejan los viajes de negocios y el turismo habituales”, indicó.

Vijay Dandapani, presidente de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de Nueva York, dijo que los hoteles de la ciudad están viendo un aumento modesto en las reservas de verano —alrededor de 10% en comparación con el año anterior—, pero ni de cerca el golpe de suerte prometido por la FIFA y otros promotores del torneo.

En Vancouver, Canadá, que alberga siete partidos, la ocupación hotelera está por debajo de la de la misma época del año pasado, pero el sector es optimista y cree que la actividad aumentará más cerca de los partidos, según Paul Hawes, director ejecutivo de la Asociación Hotelera de Columbia Británica.

En Kansas City, donde cerca de 90% de los encuestados por la American Hotel & Lodging Association reportó reservas por debajo de las expectativas, los funcionarios de turismo aún esperan una cifra récord de visitantes.

“Si bien la ocupación hotelera en Kansas City no ha seguido la trayectoria que originalmente predijo la FIFA, hay indicadores positivos para Kansas City en el horizonte”, manifestó Derik Detter, director de investigación de mercado en Visit KC.

Jon Bortz, director ejecutivo de Pebblebrook Hotel Trust, una empresa de inversión inmobiliaria que posee decenas de hoteles en todo el país, es igual de optimista.

Sostuvo que, en general, las tasas de ocupación han aumentado en muchas de sus propiedades en ciudades sede en comparación con el año pasado, aunque reconoció que ciudades como Boston, con enfrentamientos más atractivos, están rindiendo mejor que ciudades como San Francisco, que albergan partidos menos demandados.

“No hemos visto nada que nos haga pensar que va a ser menos de lo que esperábamos. Tal vez otras personas tenían expectativas mucho más grandiosas”, afirmó.

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Los periodistas de The Associated Press David Skretta en Kansas City, Missouri; Carlos Rodríguez en Ciudad de México; y Jim Morris en Vancouver contribuyeron a esta historia.

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FUENTE: AP