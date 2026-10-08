Operación policial deja 21 detenidos en Ecuador por tráfico millonario de cocaína a Europa

“Capturamos a Jackson Felipe Zambrano, uno de los principales financistas de alias Pipo”, anunció en su cuenta de X el presidente Daniel Noboa.

El mandatario destacó que la red desarticulada con la Guardia Civil española y Europol —la agencia oficial de la Unión Europea que colabora en las investigaciones iniciadas por los Estados miembros— ocultaba cargamentos de droga valorados en 1.765 millones de dólares.

Alias “Pipo”, cuyo nombre es Wilmer Chavarría , es el máximo líder de Los Lobos, una de las bandas criminales más grandes de Ecuador y designada por Estados Unidos como organización terrorista extranjera en 2025. Ecuador solicitó su extradición a España, donde se encuentra desde 2022.

La red delictiva desarticulada habría traficado desde 2019 más de 42 toneladas de cocaína, dijo a la prensa el ministro del Interior ecuatoriano, John Reimberg. Los alijos eran enviados a España, Bélgica, Portugal y Países Bajos.

Durante los 23 allanamientos en esta jornada en las provincias costeras de Guayas y Los Ríos en Ecuador también se detuvo a dos policías activos. No es la primera vez que en operativos con fuerzas de seguridad europeas quedan involucrados agentes policiales en servicio .

Según Reimberg, las investigaciones determinaron además la supuesta vinculación de 15 empresas de exportación de fruta, cacao, mariscos y madera con la mafia balcánica.

La red adquiría la droga en Colombia y la trasladaba a Ecuador para su posterior envío marítimo hacia Europa, precisó la policía en un comunicado.

La Fiscalía informó en su cuenta de X que la situación legal de los detenidos se definirá ante un juez en las próximas horas.

Ecuador está ubicado entre Colombia y Perú, que según las Naciones Unidas están entre los grandes productores de droga del mundo. A la par de la expansión de organizaciones criminales, el país se ha convertido en un centro logístico de acopio y distribución de droga hacia destinos internacionales, según las autoridades.

En 2025, Ecuador decomisó más de 214 toneladas de droga y en lo que va de 2026 cerca de 170 toneladas, según Reimberg.

FUENTE: AP