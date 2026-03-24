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OpenAI saca de operaciones a Sora, la app viral de video con IA que desató temores de deepfakes

SAN FRANCISCO (AP) — OpenAI anunció el martes el cierre de Sora, su app de redes sociales que se volvió viral hacia finales del año pasado por ser un lugar para compartir videos cortos generados por inteligencia artificial, pero que también encendió las alarmas en Hollywood y en otros sectores.

El logo de OpenAI en la pantalla de un teléfono con una imagen generada por el modelo Dall-E de texto a imagen de ChatGPT en la pantalla de una computadora, el 8 de diciembre de 2023, en Boston. (AP Foto/Michael Dwyer, Archivo)
El logo de OpenAI en la pantalla de un teléfono con una imagen generada por el modelo Dall-E de texto a imagen de ChatGPT en la pantalla de una computadora, el 8 de diciembre de 2023, en Boston. (AP Foto/Michael Dwyer, Archivo) AP

La compañía señaló en un comunicado que se estaba “despidiendo de la app de Sora” y que pronto dará a conocer más información sobre cómo preservar el material que los usuarios ya habían creado en la aplicación.

“Lo que hicieron con Sora fue importante, y sabemos que esta noticia es decepcionante”, indicó la compañía.

La compañía responsable de ChatGPT lanzó Sora en septiembre como un intento de captar la atención -- y los ingresos publicitarios-- que vienen con los videos de formato corto en TikTok, YouTube o Instagram y Facebook.

Pero un grupo cada vez más grande de activistas, académicos y expertos expresó su preocupación ante los riesgos de permitir que la gente sea capaz de crear videos con IA sobre prácticamente cualquier cosa que pueda escribir en una instrucción, lo que condujo a una proliferación de imágenes sin consentimiento y deepfakes realistas en un mar de “basura de IA” menos perjudicial.

OpenAI se vio obligada a restringir las creaciones de IA de figuras públicas —como Michael Jackson, Martin Luther King Jr. y Mister Rogers— haciendo cosas disparatadas, pero únicamente después de recibir las críticas de sus herederos y de un sindicato de actores.

Disney, que el año pasado llegó a un acuerdo con OpenAI para llevar a sus personajes a Sora, señaló el martes en un comunicado que respeta “la decisión de OpenAI de salir del negocio de la generación de video y de cambiar sus prioridades hacia otros ámbitos”.

“Agradecemos la colaboración constructiva entre nuestros equipos y lo que aprendimos de ella, y seguiremos interactuando con plataformas de IA para encontrar nuevas formas de llegar a los fans donde quiera que estén, al tiempo que adoptamos de manera responsable nuevas tecnologías que respeten la propiedad intelectual y los derechos de los creadores”, señaló Disney en su comunicado.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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