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ONU protesta por arrestos de mujeres en Afganistán por presunta violación de normas de vestimenta

La misión de Naciones Unidas en Afganistán expresó su preocupación por lo que, afirmó, son arrestos y detenciones de mujeres en el oeste de Afganistán por presuntamente incumplir con las normas que regulan cómo deben vestirse.

ARCHIVO - Una mujer afgana sale de una celda en la sección femenina de la prisión de Pul-e-Charkhi en Kabul, Afganistán, el 23 de septiembre de 2021. (Foto AP/Felipe Dana, archivo)
ARCHIVO - Una mujer afgana sale de una celda en la sección femenina de la prisión de Pul-e-Charkhi en Kabul, Afganistán, el 23 de septiembre de 2021. (Foto AP/Felipe Dana, archivo) AP

La Misión de Asistencia de Naciones Unidas en Afganistán escribió en X el domingo por la noche que los arrestos y las detenciones en la ciudad de Herat plantean “serias preocupaciones en materia de derechos humanos”.

No ofreció detalles. El Ministerio de Propagación de la Virtud y Prevención del Vicio de Afganistán desestimó los reportes de arrestos por considerarlos “rumores”.

“Recordamos a las autoridades de facto que todas las personas tienen derecho a la libertad de movimiento y que todas las personas, tanto mujeres como hombres, tienen derecho a la igualdad ante la ley”, señaló en X la misión de la ONU. Ya había expresado preocupación por arrestos similares en la capital afgana, Kabul, el año pasado.

Un observador de derechos humanos, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a divulgar detalles a los medios, dijo el lunes que los monitores habían verificado al menos 16 arrestos y detenciones, incluida la de una mujer embarazada, en Herat desde el viernes por el presunto incumplimiento de los requisitos de vestimenta.

Los imanes en mezquitas de Herat emitieron anuncios durante las oraciones el viernes, en nombre del Ministerio de virtud y vicio, en los que indicaron que a las mujeres no se les permitía salir de sus casas sin llevar el hiyab. El observador de derechos humanos afirmó que los arrestos y las detenciones comenzaron poco después.

“La información que se está difundiendo sobre mujeres arrestadas en Herat son todos rumores”, aseveró en un comunicado la oficina de información del Ministerio de virtud y vicio. Añadió que “el hiyab es un mandato divino, una ley que estamos obligados a implementar”. El pañuelo en la cabeza y la ropa holgada cubren todo el cuerpo.

Las autoridades afganas han impuesto restricciones draconianas a mujeres y niñas desde que los talibanes tomaron el poder en el país en 2021, tras la caótica retirada de las fuerzas lideradas por Estados Unidos. Entre ellas se incluyen prohibiciones de educación más allá de la primaria y de trabajar en casi todas las profesiones, así como estrictas normas sobre lo que las mujeres pueden vestir en público.

Las regulaciones gubernamentales estipulan que las mujeres sólo pueden salir en público cuando llevan el hiyab completo, además de una cobertura facial que deja visibles únicamente los ojos. Muchas mujeres en Afganistán usan mascarillas como las que se llevaban durante la pandemia de COVID para cumplir con las normas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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