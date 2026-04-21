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ONU: Guerrilla libia trasladó a mercenarios colombianos a Sudán en apoyo de grupo paramilitar

EL CAIRO, Egipto (AP) — Un grupo armado en Libia ayudó al traslado de exmilitares colombianos para combatir junto al grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) contra el ejército sudanés, según un informe de Naciones Unidas publicado días después del tercer aniversario del inicio de la guerra en Sudán.

El Batallón Subul al-Salam de Libia facilitó el traslado de reclutas, incluidos mercenarios colombianos, armas y combustible a través de la frontera para apoyar a las FAR, lo que añadió más caos al devastador conflicto.

El batallón formaba parte del autodenominado Ejército Nacional Libio, comandado por el poderoso general Khalifa Hifter, que controla zonas del este y del sur de Libia. Sus actividades se concentraban en la ciudad sureña de Kufra, que limita con Sudán, Chad y Egipto. El grupo controla instalaciones cruciales, incluido un aeropuerto, que ayudó a transferir armas y combatientes a las FAR, señalaron los expertos.

El informe del Panel de Expertos de la ONU sobre Libia, que abarca de octubre de 2024 a febrero de 2026, se publicó el domingo.

La guerra en Sudán estalló el 15 de abril de 2023, cuando una pugna de poder entre el ejército y las FAR se convirtió en combates abiertos en la capital, Jartum, y en otras partes del extenso país.

El informe de la ONU detalló los beneficios que las FAR obtuvieron a través de Libia, incluida una base de retaguardia a unos 75 kilómetros (46,6 millas) al suroeste de Kufra.

Los expertos determinaron que el grupo paramilitar sudanés también se benefició de una base aérea en Kufra y de otras instalaciones que se utilizaron como puntos de tránsito para combatientes colombianos y como lugares para la modificación de vehículos importados a través de Libia.

Los expertos de la ONU indicaron que el batallón apoyó las operaciones de las FAR en junio de 2025 mediante el despliegue de unidades sobre el terreno, el suministro de combatientes y “su escolta a través del territorio libio y la facilitación del acceso a combustible y a repuestos para vehículos”.

Según el informe, ese apoyo ayudó a las FAR a avanzar hacia la zona de Uwaynat, un triángulo fronterizo donde se encuentran Sudán, Egipto y Libia, pero “debilitó la seguridad fronteriza en el sur de Libia”.

Un portavoz de las FAR no comentó al respecto. No fue posible contactar al Batallón Subul al-Salam para pedirle declaraciones.

Las FAR afirmaron en junio que controlaban la zona del triángulo después de que el ejército sudanés dijera que evacuó el área como parte de “sus disposiciones defensivas para repeler la agresión”. El ejército ha acusado a las fuerzas de Hifter de ayudar al ataque de las FAR en la zona, una afirmación que el comandante libio negó.

Tanto las fuerzas de Hifter como las FAR recibieron apoyo de Emiratos Árabes Unidos, según grupos internacionales de derechos humanos. EAU niega dichas acusaciones.

En los últimos meses, el ejército también buscó interrumpir la ruta de suministro hacia las FAR originada en Libia. El informe indicó que lanzó ataques aéreos en noviembre dirigidos contra envíos de vehículos y combatientes extranjeros dentro de Libia, que se dirigían a los paramilitares.

Estados Unidos impuso sanciones a empresas e individuos colombianos por presuntos vínculos con el despliegue de exoficiales colombianos para combatir junto a las FAR en Sudán, una guerra que ha empujado al país hacia la hambruna y ha creado la mayor crisis humanitaria del mundo.

La guerra ha matado al menos a 59.000 personas, según el Armed Conflict Location & Event Data Project, un grupo con sede en Estados Unidos que monitorea guerras y que afirma que esa cifra casi con seguridad se queda corta debido a las dificultades para reportar.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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