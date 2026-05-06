Olson conecta jonrón de la ventaja en la 9na y Bravos superan 3-2 a Marineros

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Matt Olson, de los Bravos de Atlanta, saluda al coach de tercera base Tommy Watkins mientras trota hacia el plato después de conectar un jonrón solitario contra los Marineros de Seattle durante la novena entrada de un partido de béisbol, el martes 5 de mayo de 2026, en Seattle. (Foto AP/Lindsey Wasson) AP

El hondureño Mauricio Dubón pegó un doble de dos carreras y Ozzie Albies extendió su racha de hits a 17 juegos para igualar el récord de la franquicia. Está empatado en el liderato de la liga en hits con 47.

Dylan Lee ponchó a los tres bateadores en la séptima, el venezolano Robert Suárez (3-0) trabajó la octava y el cubano Raisel Iglesias, activado recientemente de la lista de lesionados, consiguió su sexto salvamento para los Bravos, líderes de la liga.

Elder logró su quinta apertura de calidad en ocho juegos. Permitió dos carreras con dos hits, al ceder un jonrón de dos carreras a J.P. Crawford en la cuarta. Bajó su efectividad a 2,02, la cuarta mejor de la Liga Nacional.

George Kirby lanzó siete entradas por Seattle, permitiendo dos carreras con cinco hits y ponchando a cinco. Tres de esos hits llegaron en la cuarta. Albies y Olson conectaron sencillos antes de anotar gracias al doble de Dubón con dos outs por la línea del jardín derecho.

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FUENTE: AP