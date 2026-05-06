Olson conecta jonrón de la ventaja en la 9na y Bravos superan 3-2 a Marineros

El hondureño Mauricio Dubón pegó un doble de dos carreras y Ozzie Albies extendió su racha de hits a 17 juegos para igualar el récord de la franquicia. Está empatado en el liderato de la liga en hits con 47.
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SEATTLE (AP) — Matt Olson conectó el jonrón de la ventaja en la novena entrada, Bryce Elder lanzó seis sólidas entradas y los Bravos de Atlanta vencieron la noche del martes por 3-2 a los Marineros de Seattle.
El hondureño Mauricio Dubón pegó un doble de dos carreras y Ozzie Albies extendió su racha de hits a 17 juegos para igualar el récord de la franquicia. Está empatado en el liderato de la liga en hits con 47.
Dylan Lee ponchó a los tres bateadores en la séptima, el venezolano Robert Suárez (3-0) trabajó la octava y el cubano Raisel Iglesias, activado recientemente de la lista de lesionados, consiguió su sexto salvamento para los Bravos, líderes de la liga.
Elder logró su quinta apertura de calidad en ocho juegos. Permitió dos carreras con dos hits, al ceder un jonrón de dos carreras a J.P. Crawford en la cuarta. Bajó su efectividad a 2,02, la cuarta mejor de la Liga Nacional.
George Kirby lanzó siete entradas por Seattle, permitiendo dos carreras con cinco hits y ponchando a cinco. Tres de esos hits llegaron en la cuarta. Albies y Olson conectaron sencillos antes de anotar gracias al doble de Dubón con dos outs por la línea del jardín derecho.
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FUENTE: AP
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