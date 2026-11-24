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Una comisión científica que estudia El Niño indicó a mediados de noviembre que el nivel del Pacífico frente a la costa del norte de Perú permanecerá unos 40 centímetros (1,3 pies) por encima de sus valores normales, lo cual incrementará, junto a las mareas, los riesgos de inundaciones y erosión en playas.

El fenómeno comenzó el jueves y ha afectado diversas playas del distrito de Zorritos, en la región de Tumbes. La emergencia amenaza al turismo, una de las principales actividades económicas del distrito.

Wilmer Seminario, director regional de turismo de Tumbes, indicó a la prensa local que el oleaje provocó la caída del turismo en un 80% en noviembre. La construcción de hospedajes en los últimos años no respetó los límites naturales de la playa "y ahora que el mar volvió a su cauce en cualquier momento se los va a llevar", añadió.

Según las autoridades regionales, el Pacífico estaba retirado 400 metros (yardas) de su antigua línea costera, pero con los oleajes ha regresado a los límites anteriores.

También en Tumbes, las lluvias intensas asociadas a El Niño provocaron inundaciones que dañaron más de 3.000 viviendas y 63 kilómetros de carreteras, aislaron varios pueblos y destruyeron cultivos.

El Niño está registrando temperaturas muy altas por el calentamiento anómalo del Pacífico, lo que provocara alteraciones en las pautas de precipitaciones, incrementando el riesgo de sequías e inundaciones, según advirtió Naciones Unidas en octubre.

Los meteorólogos y las autoridades locales señalan que el episodio actual de El Niño podría igualar o superar al de 1997-1998 e incluso al de 1982-1983. FUENTE: AP