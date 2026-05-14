“Olas de Luz” de Draco Rosa surge de un viaje introspectivo

ARCHIVO - Draco Rosa posa con sus dos premios en la 25a entrega del Latin Grammy el jueves 14 de noviembre de 2024, en Miami. (Foto AP/Rebecca Blackwell, archivo) AP

El comienzo es algo caótico y oscuro, pasa por una expiación y termina de una forma muy diferente, casi en una especie de meditación dirigida por Rosa.

Rosa, quien desde su diagnóstico de cáncer en 2011 y posterior remisión, ha buscado la sanación física y espiritual; llevaba en el viaje una libreta que le había regalado su pareja. La libreta pintada de negro es la imagen de su portada. Partieron rumbo a República Dominicana y luego a España en agosto de 2024.

Rosa tenía ganas de revisitar Montserrat, Manresa y la casa de Dalí y Gala en Cataluña, también quería ir a Madrid.

“Pasaron cosas de esas que suelen pasar una vez en la vida, que parece todo muy mágico. Estás dentro de una película”, dijo sobre el viaje.

De vuelta a San Juan, se fue directo al estudio. El álbum es hermano de su lanzamiento anterior, “Reflejos de lo eterno”, su disco homenaje al rock en español y, al igual que ese álbum, lo hizo sin guitarra.

“Y lo pasé muy bien porque creó una estética, dejó una fragancia muy interesante y muy minimalista que me encantó”, señaló. “Y en ese momento pensé que sería bueno algún día hacer un álbum pensando en eso, de batería, bajo, el teclado analógico, así como esa vibra, pero de canciones inéditas”.

Uno de sus temas más cautivadores es “Somos familia”, el cual reúne una amplia experiencia de vida de Rosa quien dijo haber perdido muchos amigos de joven y también pensar en sus familiares fallecidos al hacerla.

“Son momentos difíciles, pero a esta edad me puse a repasar”, dijo. “Y se dio ahora para ‘Olas de luz’ y me encanta, me encanta, lo veo tan vivo y puedo compartirlo con ellos para que sepan lo importante que es, que yo lo tengo claro".

“Esta realidad de familia se extiende más allá de la sangre; la familia se convierte en la comunidad y en esa comunidad nos ayudamos, aprendemos”, agregó.

Esas cavilaciones continúan en “Umbral del alba”, una canción más etérea con guitarra en la que Rosa dice “somos divinos”.

“Nos quieren divididos, no quieren confundidos. Si se busca algo, se encuentra en ese silencio y ahí es que somos divinos. Porque todo viene, la claridad, viene la calma”, dijo. “Y a veces hay que desaparecer y estar en silencio”.

A la canción “Costa Brava” la define como un paseo en auto bajo el sol, con aires de rock and roll clásico.

“Yo no estuve por ahí en los (años) 50, pero ese romance que me ha contado mi mamá”, dijo.

A pesar de que es un álbum muy espiritual, hay cadencia en “Refugio sagrado” y sabor tropical en “Gracias por un día más”, una especie de oración con flauta transversa y congas. El origen de “Gracias por un día más” surgió de su viaje y del contacto de Rosa con las cuidadoras de dos pacientes con Alzheimer.

“Me encanta esa canción, me encanta, tiene un swing y a la misma vez es una historia muy real porque mucho de lo que se comparte es un intercambio de ese viaje, de esa visita”, dijo.

FUENTE: AP