americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Ohtani permite jonrones a Walker y Shewmake y Astros vencen 2-1 a Dodgers

HOUSTON (AP) — Shohei Ohtani permitió sus primeros dos jonrones de la temporada a Christian Walker y Braden Shewmake, y Peter Lambert lanzó siete sólidas entradas para que los Astros de Houston vencieran la noche del martes 2-1 a los Dodgers de Los Ángeles.

Braden Shewmake (28), de los Astros de Houston, celebra con José Altuve tras conectar un jonrón durante la tercera entrada de un partido de béisbol contra los Dodgers de Los Ángeles en Houston, el martes 5 de mayo de 2026. (Foto AP/Ashley Landis)
Braden Shewmake (28), de los Astros de Houston, celebra con José Altuve tras conectar un jonrón durante la tercera entrada de un partido de béisbol contra los Dodgers de Los Ángeles en Houston, el martes 5 de mayo de 2026. (Foto AP/Ashley Landis) AP

Lambert (2-2) permitió tres hits y otorgó cuatro bases por bolas, con cuatro ponches, en su salida más larga de la temporada. Bryan King cedió una carrera en la octava antes de lanzar una novena sin anotaciones para su tercer salvamento.

Con un out en la segunda, Shewmake conectó una recta de Ohtani a las gradas del jardín izquierdo para ampliar la ventaja a 2-0. Shewmake, que tuvo dos hits, fue incorporado tarde a la alineación después de que el boricua Carlos Correa fuera descartado por una lesión en el tobillo izquierdo.

Ohtani (2-2) permitió cuatro hits y dos carreras, con ocho ponches, en siete entradas.

Los Dodgers llenaron las bases con dos outs en la cuarta entrada, pero los venezolanos Miguel Rojas bateó un rodado para un out forzado, lo que permitió a Lambert salir del apuro.

Los Astros tuvieron la oportunidad de aumentar la ventaja en la parte baja del episodio, cuando tuvieron corredores en primera y tercera con dos outs. Pero Ohtani ponchó al venezolano José Altuve para terminar la entrada. ___

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El italiano Kimi Antonelli de la escudería Mercedes celebra tras ganar el Gran Premio de Miami el domingo 3 de mayo del 2026. (AP Foto/Rebecca Blackwell)

Kimi Antonelli gana el Gran Premio de Miami para su tercera victoria seguida en F1

Julián Álvarez del Atlético de Madrid durante el partido de semifinal de la Liga de Campeones contra Arsenal,el miércoles 29 de abril de 2026. (AP Foto/Manu Fernández)

Arsenal y Atlético intercambian goles de penal en empate 1-1 en ida de semifinales de Champions

escandalo en el clasico mundial: alexei ramirez da positivo por cuatro esteroides

ESCÁNDALO EN EL CLÁSICO MUNDIAL: ALEXEI RAMÍREZ DA POSITIVO POR CUATRO ESTEROIDES

ARCHIVO - Alexei Ramírez, ex jugador de los Medias Blancas de Chicago, charla con otros jugadores, previo a una clínica de béisbol, el miércoles 16 de diciembre de 2025, en La Habana. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Alexei Ramírez dio positivo por 4 esteroides en el Clásico Mundial de béisbol

Destacados del día

CUBA CONTROLA LA RENUNCIA A LA CIUDADANÍA: NUEVA LEY DA EL PODER FINAL AL ESTADO

CUBA CONTROLA LA RENUNCIA A LA CIUDADANÍA: NUEVA LEY DA EL PODER FINAL AL ESTADO

TRUMP ELEVA LA PRESIÓN: CONFIRMA QUE DESPLEGARA PORTAAVIONES FRENTE A CUBA TRAS REGRESO DE IRÁN

TRUMP ELEVA LA PRESIÓN: CONFIRMA QUE DESPLEGARA PORTAAVIONES FRENTE A CUBA TRAS REGRESO DE IRÁN

Un auto clásico estadounidense lleva a turistas junto a la embajada de Estados Unidos en La Habana, el lunes 20 de abril de 2026. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Cuba publica nueva ley de extranjería y elimina requisitos de permanencia en el país a ciudadanos

MUERE HOMBRE ATROPELLADO EN SANTIAGO DE CUBA Y CRECE LA POLÉMICA: señalan a Juan Guillermo Almeida

MUERE HOMBRE ATROPELLADO EN SANTIAGO DE CUBA Y CRECE LA POLÉMICA: señalan a Juan Guillermo Almeida

TENSIÓN MÁXIMA: EMBAJADOR CUBANO EN LA ONU DICE QUE CUBA NO SE RENDIRÁ TRAS ADVERTENCIAS DE TRUMP

TENSIÓN MÁXIMA: EMBAJADOR CUBANO EN LA ONU DICE QUE "CUBA NO SE RENDIRÁ" TRAS ADVERTENCIAS DE TRUMP

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter