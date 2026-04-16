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Ohtani no batea, pero se muestra encendido en la loma con 10 ponches y Dodgers hunden más a Mets

LOS ÁNGELES (AP) — Shohei Ohtani lanzó pelota de una carrera durante seis entradas y ponchó a 10 en un juego en el que no bateó, algo que no ocurría desde 2021, y los Dodgers de Los Ángeles arrollaron el miércoles 8-2 a los Mets de Nueva York, quienes padecieron su séptima derrota consecutiva.

Shohei Ohtani, lanzador japonés de los Dodgers de Los Ángeles, realiza un pitcheo ante los Mets de Nueva York el miércoles 15 de abril de 2026 (AP Foto/Jae C. Hong)
Shohei Ohtani, lanzador japonés de los Dodgers de Los Ángeles, realiza un pitcheo ante los Mets de Nueva York el miércoles 15 de abril de 2026 (AP Foto/Jae C. Hong) AP

Dalton Rushing, quien reemplazó a Ohtani como bateador designado, conectó el primer grand slam de su carrera ante el cerrador de los Mets Devin Williams en la octava entrada. Kyle Tucker añadió un jonrón solitario con dos outs —su primero en casa como Dodger— frente a Austin Warren, para poner el encuentro 8-1.

Ohtani (2-0) había lanzado 33 entradas consecutivas sin permitir una carrera limpia antes de que el doble impulsor del boricua MJ Melendez en la quinta redujera la desventaja de Nueva York a 2-1. Fue la primera carrera limpia que permitió el astro japonés desde el 27 de agosto contra Cincinnati.

Ohtani no estuvo en el orden al bate durante una apertura como lanzador por primera vez desde el 28 de mayo de 2021, cuando militaba en los Angelinos de Los Ángeles. El manager Dave Roberts atribuyó la decisión a que Ohtani todavía estaba adolorido después de recibir un pelotazo en la parte posterior del hombro derecho por parte del lanzador de los Mets David Peterson el lunes.

Los ponches de Ohtani fueron la cifra más alta de la temporada para un lanzador de los Dodgers. Ponchó dos veces al puertorriqueño Francisco Lindor en un duelo de estrellas. La segunda vez, Lindor se rió cuando Ohtani le pasó una recta de 99 mph por delante en su 11.º y último lanzamiento para terminar la tercera entrada.

Ohtani sonrió también.

Los Dodgers (14-4) barrieron a los Mets en casa por primera vez desde el 19 al 22 de junio de 2017. Junto con barridas a Arizona y Washington, los Dodgers tienen marca de 9-0 contra rivales de la Liga Nacional esta temporada.

Se fueron arriba 2-0 con el jonrón de dos carreras de Hyeseong Kim ante el abridor de los Mets Clay Holmes (2-2) en la segunda. El dominicano Teoscar Hernández agregó un jonrón solitario hacia el jardín contrario para abrir la sexta frente al relevista Tobias Myers.

Los Mets consiguieron cinco hits en su 11.º juego sin el toletero lesionado Juan Soto (pantorrilla). Fueron superados 14-4 en la serie.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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