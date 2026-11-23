Al cierre de la cuarta jornada de negociaciones, que comenzó a mediados de agosto, ambas partes continuaron con el diseño de una agenda conjunta para fortalecer la democracia y restituir derechos fundamentales luego de casi tres décadas de gobiernos socialistas en el país.

La exdiputada Dinorah Figuera —quien encabeza a un grupo de exlegisladores de oposición que en su momento intentó destituir al expresidente Nicolás Maduro— y el presidente del poder legislativo, Jorge Rodríguez —hermano de la presidenta encargada , Delcy Rodríguez—, se turnaron para leer un comunicado en el que sobresale la decisión de abrir un “proceso de consulta nacional con todas las organizaciones con fines políticos" para trabajar en la reforma de la Ley de Partidos Políticos, con el fin de garantizar su autonomía, la participación de todos los actores políticos y el pluralismo.

La consulta hará énfasis en la revisión y revalidación de los partidos políticos, la modificación los actuales “requisitos” y “plazos” para la conformación de esas organizaciones, y facilitar el “acceso” de los partidos a los medios de comunicación públicos y privados, así como “a la propaganda y a las redes sociales”.

Se revisarán también las leyes que regulan las reuniones públicas y las manifestaciones.

En el encuentro, indicó el escrito, se evaluaron los avances en la revisión de otras leyes, entre ellas la de la Contraloría General de la República.

Durante años, el andamiaje legal de la Contraloría permitió restringir la participación política y facilitó las inhabilitaciones a numerosos políticos para ejercer un cargo público, entre ellos María Corina Machado, líder opositora y Premio Nobel de la Paz, quien fue inhabilitada por 15 años poco después de anunciar su intención de participar en los comicios presidenciales del 2024.

La Contraloría General, bajo control oficialista desde la presidencia del difunto Hugo Chávez (1999-2013), inhabilitó a muchos líderes de la oposición y disidentes mediante procesos administrativos por presuntas irregularidades durante su ejercicio como funcionarios públicos.

En Venezuela, la inhabilitación política es una pena que se aplica cuando existe una sentencia judicial firme. Los críticos de Chávez y de Maduro dicen que esta herramienta se ha empleado como arma política desde hace años. Machado y otros políticos inhabilitados no tienen sentencias penales.

Vente Venezuela, un movimiento político fundado por Machado en 2012, no está inscrita ante el Consejo Nacional Electoral —donde son mayoría los aliados al partido gobernante— después de que el organismo rechazó su solicitud de registro en 2015. Con las reformas legales se pretende que haya transparencia en el proceso de registro de partidos.

Además se anunció la revisión de decisiones judiciales que hayan socavado la autonomía de los partidos.

Washington es el principal impulsor de los diálogos. Después de la captura de Maduro y su esposa en un audaz operativo militar el 3 de enero, el presidente estadounidense Donald Trump propuso un plan de “tres fases” para Venezuela, el cual incluye la estabilización, la recuperación y la transición democrática.

En el primer ciclo de conversaciones se acordó renovar en su totalidad al máximo tribunal, incluida la renovación y ampliación de la comisión de postulaciones para la designación de los 32 magistrados que lo componen, además de conformar un consejo de revisión de credenciales y requisitos de los candidatos, a fin de evitar irregularidades en la designación de los magistrados.

La oposición ha acusado al oficialismo de designar a aliados suyos para que sean magistrados con el fin de asegurarse el control del máximo tribunal y del organismo electoral.

FUENTE: AP