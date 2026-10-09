OFERTAS PARA LA LISTA DE GENERALES 11:30 AM

OSLO, Noruega - La jurista nacida en Sudáfrica y ex alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU Navi Pillay, cuya carrera ha abarcado desde defender los derechos de Nelson Mandela hasta encabezar un panel que determinó que Israel cometió genocidio en Gaza, ganó el Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos para promover el derecho internacional en momentos en que se encuentra bajo ataque. Por Kostya Manenkov, Mark Lewis y Stefanie Dazio. 1.520 palabras. AP Foto. ACTUALIZADO.

El huracán Isaías alcanza la categoría 3 al acercarse a la costa de EEUU en el Golfo de México

PENSACOLA, Florida, EE.UU. - Isaías se fortaleció hasta convertirse en un huracán de gran magnitud mientras se dirigía hacia la costa estadounidense en el Golfo de México, donde se efectúan los preparativos finales para recibir marejadas ciclónicas y vientos potencialmente mortales. Por Dave Collins y Gerald Herbert. 840 palabras. AP Foto. ENVIADO.

EUR-GEN UCRANIA-GUERRA

Mueren 3 personas en ataques rusos en Ucrania mientras Kiev lucha por contener la ofensiva

KIEV, Ucrania - Tres personas murieron y al menos otras ocho resultaron heridas por ataques rusos en toda Ucrania, reportaron autoridades, mientras Kiev trata de contrarrestar los crecientes bombardeos de Moscú que han dejado más de 50 muertos en los últimos tres días. Por Hanna Arhirova y Katie Marie Davies. 990 palabras. AP Foto. ACTUALIZADO.

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LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

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CAR-POL HAITÍ-ELECCIONES

Consejo electoral de Haití elimina norma contra candidatos sancionados por otros países

SAN JUAN - Los candidatos políticos haitianos ya no tendrán que demostrar que sus activos están libres de sanciones impuestas por un país extranjero, según un decreto del consejo que prepara unas elecciones largamente postergadas, pero los políticos sancionados por la ONU seguirán impedidos de postularse. Por Dánica Coto. 560 palabras. AP Foto. ENVIADO.

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ESTADOS UNIDOS

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AMN-INM NY-ICE-DOMINICANO BALEADO

Agentes del ICE balearon a dominicano en NY porque creían correr peligro, dice funcionario

WASHINGTON - Agentes federales de inmigración abrieron fuego contra un hombre dominicano al que intentaban arrestar en Nueva York porque creían que sus vidas corrían peligro, manifestó un alto funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Rebecca Santana y Philip Marcelo. 950 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-GEN EEUU-RESERVA FEDERAL

Trump crea comité para investigar a gobernadora de la Fed en su más reciente intento de despedirla

WASHINGTON - El presidente Donald Trump abrió otro capítulo en su esfuerzo por destituir a la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, al establecer un “comité de investigación” para indagar acusaciones de que hizo declaraciones falsas en solicitudes de hipoteca. Por Christopher Rugaber. 800 palabras. AP Foto. ENVIADO.

REP-INM EEUU-MURO FRONTERIZO-TERRATENIENTES

Cómo los propietarios de tierras en Texas están plantando cara al muro fronterizo de Trump

RUIDOSA, Texas - El mensaje del gobierno del presidente Donald Trump ha sido claro: seguir adelante con un proyecto de muro fronterizo de 46.000 millones de dólares que se extenderá desde el océano Pacífico hasta el golfo de México. Pero en la región de Big Bend, en Texas, el gobierno se ha topado con una fuerte oposición por parte de los propietarios de tierras, muchos de los cuales se niegan a ceder partes de sus propiedades para lo que consideran un despilfarro del dinero de los contribuyentes. Por Rebecca Santana. 1.800 palabras. AP Foto.

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MUNDO

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EUR-GEN VATICANO-DECANO

El papa León sienta bases para un futuro cónclave al nombrar decano a cardenal filipino

CIUDAD DEL VATICANO - El papa León XIV dio un primer paso para sentar las bases del eventual cónclave que elegirá a su sucesor: nombró al cardenal filipino Luis Antonio Tagle para que sea el nuevo decano del Colegio Cardenalicio, elevando en el proceso su perfil como posible candidato al papado. Por Nicole Winfield. 525 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ASI-ECO CHINA-UE-COMERCIO

La UE y China logran acuerdo comercial provisional, dice enviado europeo

HONG KONG - Los principales enviados comerciales de China y la Unión Europea acordaron un amplio acuerdo inicial tras dos días de conversaciones destinadas a calmar las crecientes tensiones por los desequilibrios comerciales, manifestó el comisario de Comercio de la UE. Por Sam McNeil, Kanis Leung y Elaine Kurtenbach. 600 palabras. AP Foto. ENVIADO.

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DEPORTES

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DEP-AUT F1-SINGAPUR-PANORAMA

Max Verstappen se apodera de la pole para la carrera sprint de la Fórmula 1 en Singapur en una agitada sesión de clasificación, en la que George Russell aprovechó una oportunidad para recortar terreno frente a Kimi Antonelli, su compañero de Mercedes y líder del campeonato. Por James Ellingworth. 885 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

DEP-FBN DITKA-DECESO

CHICAGO — Mike Ditka, quien ganó títulos de la NFL como jugador y entrenador con los Bears de Chicago, ha fallecido. El equipo que dirigió en 1985 contó con una de las defensas más dominantes que haya tenido el fútbol americano. Tenía 86 años. Por Jim Litke. 1.227 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

MAN CITY-MARESCA

MANCHESTER, Inglaterra — El técnico Enzo Maresca sale en defensa de los dueños del Manchester City, pese a que el club fue declarado culpable de infringir las normas financieras de la Liga Premier, en el mayor escándalo en la historia de la competición. Por James Robson. 629 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

FUENTE: AP