Observadores de UE piden una reforma integral de ley electoral en Honduras

TEGUCIGALPA (AP) — La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en Honduras instó el martes a las autoridades del país centroamericano a impulsar una reforma integral de la ley electoral con el objetivo de “despolitizar” los órganos encargados de ese proceso, luego de unos cuestionados comicios presidenciales en los que se impuso el conservador Nasry Asfura.

Asfura, del partido Nacional, fue declarado ganador tras un prolongado escrutinio y denuncias de los contrincantes sobre presunto fraude, además de la presión del gobierno del mandatario estadounidense Donald Trump, que expresó su respaldo a Asfura poco antes de la votación del 30 de noviembre.

Los comicios fueron evaluados por 138 observadores de la UE, Canadá y Noruega quienes concluyeron en un informe presentado el martes en la capital hondureña que “no hubo fraude electoral”.

“No ha existido ningún golpe electoral en Honduras", indicó el representante de esa misión, Francisco Assis.

El eurodiputado comentó que el informe hace 24 recomendaciones y fue entregado a organizaciones de la sociedad civil, el Congreso Nacional y los partidos políticos.

Dijo que en el documento se cuestiona la injerencia de las Fuerzas Armadas y las amenazas de la Fiscalía, así como del entonces presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, de realizar la declaratoria final de las elecciones a través de una comisión permanente. Al respecto, entre esas recomendaciones, llamó al Estado de Honduras a realizar una reforma integral del marco electoral.

“Las reformas... tienen que ver con la despolitización de los órganos ligados y asociados al proceso electoral, esa creo que es la gran reforma que se debe hacer”, acotó.

De igual manera, el informe recomienda el fortalecimiento de la capacidad y la independencia del Consejo Nacional Electoral (CNE) para evitar la injerencia de los partidos políticos y garantizar una administración eficiente, señaló.

Sobre el apoyo expresado por el presidente Trump al entonces candidato Asfura previo a la votación, el informe destaca que el impacto de esas publicaciones “se extendió más allá de los espacios digitales y tuvo el potencial de influir en segmentos más amplios del electorado”.

“Naturalmente que a nosotros no nos gusta que un presidente de otro país en pleno período electoral haga declaraciones como las que hizo el presidente de Estados Unidos. Creo que si lo hubiese hecho con un país europeo tampoco nos habría gustado”, expresó Assis.

“No es bueno que un presidente de un gran país sistemáticamente se pronuncie sobre actos electorales de otros países”, apuntó.

Asfura tomó posesión el 27 de enero y desde entonces ha forjado una estrecha relación con la administración estadounidense. Trump recibió al nuevo líder centroamericano el 8 de febrero en su residencia en Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, y conversaron de comercio e inversión. Asfura figura entre los mandatarios que participarán el sábado en la cumbre de presidentes de Latinoamérica convocada por Trump a celebrarse en Miami.

FUENTE: AP

