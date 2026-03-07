americateve

Objetos perdidos: Madonna tiene la camiseta del Celta de Vigo que el club buscaba

VIGO, España (AP) — Madonna ha respondido al llamado del Celta de Vigo, que buscaba una camiseta que la estrella del pop vistió hace más de tres décadas y de la que se había perdido rastro desde hace mucho tiempo.

La celebridad estadounidense respondió el sábado a un pedido de información sobre el paradero de la camiseta del club español con una publicación en red social X en la que afirmó que aún conservaba la prenda.

“¡Esta camiseta está colgada en mis bodegas! ¡Estoy vistiendo y representando a su equipo en espíritu!”, manifestó Madonna.

El Celta había publicado esta semana una carta abierta a Madonna en la que le preguntaba si todavía tenía la camiseta celeste y blanca del Celta que usó durante un concierto en 1990 en el estadio de Balaídos, la casa del club gallego.

“Con el tiempo llegamos a comprender mejor lo que representabas entonces: cuestionar las normas establecidas y plantarte ante quienes intentan decirte lo que puedes o no puedes hacer", escribió la presidenta del equipo, Marián Mouriño Terrazo. "En nuestro club nos reconocemos en esta línea de pensamiento. Por eso mantenemos la esperanza de encontrar la prenda que una vez llevaste.

“¿La tienes? Si sabes dónde puede estar, o si te gustaría unirte a nosotros en la búsqueda para recuperarla, por favor contáctanos por mensaje privado”.

La publicación de Madonna en redes sociales fue una respuesta a un video difundido por el club con una interpretación musical del éxito de Madonna de 1989 “Like a Prayer”, en el campo de Balaídos por un coro de mujeres, acompañadas por una orquesta de cuerdas, antes del partido del viernes contra el Real Madrid.

