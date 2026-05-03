americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Nuñez impulsa 2 carreras y Nacionales vencen 3-2 a Cerveceros para evitar barrida

WASHINGTON (AP) — Nasim Nuñez conectó un par de sencillos productores de carrera, CJ Abrams pegó dos hits y anotó dos veces, y los Nacionales de Washington vencieron 3-2 a los Cerveceros de Milwaukee el domingo para evitar una barrida de tres juegos.

El lanzador de los Nacionales de Washington, PJ Poulin, realiza un lanzamiento durante la segunda entrada de un partido de béisbol contra los Cerveceros de Milwaukee, el domingo 3 de mayo de 2026, en Washington. (Foto AP/Nick Wass)
El lanzador de los Nacionales de Washington, PJ Poulin, realiza un lanzamiento durante la segunda entrada de un partido de béisbol contra los Cerveceros de Milwaukee, el domingo 3 de mayo de 2026, en Washington. (Foto AP/Nick Wass) AP

El domimicano José Tena conectó un triple impulsor para Washington, que mejoró a 4-12 en el Nationals Park.

Richard Lovelady ponchó a Brandon Lockridge para conseguir su primer salvamento.

Zack Littell (1-4) permitió una carrera en 3 2/3 entradas, después de que PJ Poulin abriera con dos episodios sin permitir anotación.

Lockridge conectó un doble y un sencillo por los Cerveceros, que habían ganado tres seguidos.

Logan Henderson, de Milwaukee, permitió dos carreras y tres hits en seis entradas en su segunda apertura de la temporada. Henderson (0-1) estuvo perfecto durante cuatro entradas. No dio bases por bolas y ponchó a ocho, incluidos los últimos tres bateadores a los que enfrentó.

Ninguno de los dos equipos conectó jonrón en la serie.

El primera base de los Nationals, Luis García Jr., salió en la sexta por molestias en la muñeca derecha.

___

Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El italiano Kimi Antonelli de la escudería Mercedes celebra tras ganar el Gran Premio de Miami el domingo 3 de mayo del 2026. (AP Foto/Rebecca Blackwell)

Kimi Antonelli gana el Gran Premio de Miami para su tercera victoria seguida en F1

Julián Álvarez del Atlético de Madrid durante el partido de semifinal de la Liga de Campeones contra Arsenal,el miércoles 29 de abril de 2026. (AP Foto/Manu Fernández)

Arsenal y Atlético intercambian goles de penal en empate 1-1 en ida de semifinales de Champions

escandalo en el clasico mundial: alexei ramirez da positivo por cuatro esteroides

ESCÁNDALO EN EL CLÁSICO MUNDIAL: ALEXEI RAMÍREZ DA POSITIVO POR CUATRO ESTEROIDES

ARCHIVO - Alexei Ramírez, ex jugador de los Medias Blancas de Chicago, charla con otros jugadores, previo a una clínica de béisbol, el miércoles 16 de diciembre de 2025, en La Habana. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Alexei Ramírez dio positivo por 4 esteroides en el Clásico Mundial de béisbol

Destacados del día

PORTAAVIONES DE EEUU REGRESA DE IRÁN MIENTRAS CRECE LA TENSIÓN CON CUBA

PORTAAVIONES DE EEUU REGRESA DE IRÁN MIENTRAS CRECE LA TENSIÓN CON CUBA

El italiano Kimi Antonelli de la escudería Mercedes celebra tras ganar el Gran Premio de Miami el domingo 3 de mayo del 2026. (AP Foto/Rebecca Blackwell)

Kimi Antonelli gana el Gran Premio de Miami para su tercera victoria seguida en F1

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel pronuncia un discurso de bienvenida a los participantes de la caravana Nuestra América Convoy a Cuba en el Palacio de Convenciones, el viernes 20 de marzo de 2026, en La Habana, Cuba. (Adalberto Roque/Foto compartida vía AP)

CRISIS ENERGÉTICA: DÍAZ-CANEL ADMITE QUE CUBA SE QUEDA SIN PETRÓLEO EN DÍAS

DÍAZ-CANEL RESPONDE A TRUMP — NO HABRÁ RENDICIÓN EN CUBA
ÚLTIMA HORA

DÍAZ-CANEL RESPONDE A TRUMP — "NO HABRÁ RENDICIÓN EN CUBA"

ARCHIVO - Un Airbus 319 de la aerolínea Spirit se aproxima al aeropuerto regional Manchester-Boston para aterrizar, el 2 de junio de 2023, en Manchester, Nueva Hampshire. (AP Foto/Charles Krupa, archivo)

Spirit Airlines anuncia su cierre tras 34 años y el cese inmediato de sus operaciones

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter