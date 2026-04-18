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Nuggets inician la postemporada con triunfo al superar 116-105 a los Timberwolves

DENVER (AP) — Jamal Murray anotó 30 puntos, atinando 16 de 16 tiros libres, y Nikola Jokic logró un triple-doble, para que los Nuggets de Denver se recuperaron de un inicio lento para vencer el sábado 116-105 a los Timberwolves de Minnesota en el primer partido de la serie de primera ronda de los playoffs.

Jamal Murray de los Nuggets de Denver lanza el balón sobre el pívot de los Timberwolves de Minnesota Rudy Gobert en el primer juego de la serie de primera ronda de la postemporada el sábado 18 de abril del 2026. (AP Foto/David Zalubowski)
Jamal Murray de los Nuggets de Denver lanza el balón sobre el pívot de los Timberwolves de Minnesota Rudy Gobert en el primer juego de la serie de primera ronda de la postemporada el sábado 18 de abril del 2026. (AP Foto/David Zalubowski) AP

Jokic terminó con 25 unidades, 13 rebotes, 11 asistencias y la nariz ensangrentada en un duelo físico entre rivales de la División Noroeste. Se señalaron 42 faltas, además de una técnica antideportiva a Jaden McDaniels por empujar a Jokic por la espalda y una técnica al entrenador de los Nuggets, David Adelman.

Denver ha ganado 13 encuentros seguidos desde que perdió el 18 de marzo.

Murray y los Nuggets llegaron a estar abajo por hasta 12 puntos al inicio, pero aprovecharon una racha de 17-2 en el tercer cuarto para construir una ventaja de dos dígitos. Los Timberwolves, que en un momento del tercer periodo estuvieron más de cuatro minutos sin anotar, recortaron la diferencia a 97-95 con 6:23 por jugar.

Jokic tuvo un tramo de cinco puntos para contener a Minnesota. Murray conectó uno de los tiros más grandes del partido desde media cancha. Con el reloj de posesión agotándose, lanzó hacia el aro y el balón rozó el aro para reiniciar el reloj. Eso finalmente derivó en una clavada de Aaron Gordon que le dio a Denver una ventaja de 108-101 con 1:50 por jugar. Gordon sumó 17 tantos pese a problemas tempranos de faltas.

El segundo partido es el lunes por la noche.

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