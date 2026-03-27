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Nuevo primer ministro de Nepal elige una hora propicia para jurar su cargo

KATMANDÚ, Nepal (AP) — Cuando el primer ministro más joven de Nepal preste juramento el viernes tras su aplastante victoria en las recientes elecciones, no será solo un momento político histórico, sino también numerológico.

Balendra Shah (centro, con gafas de sol) llega a la toma de posesión de los nuevos parlamentarios en la Cámara de Representantes del Parlamento federal, en Katmandú, Nepal, el 26 de marzo de 2026. (AP Foto/Niranjan Shrestha)
Balendra Shah (centro, con gafas de sol) llega a la toma de posesión de los nuevos parlamentarios en la Cámara de Representantes del Parlamento federal, en Katmandú, Nepal, el 26 de marzo de 2026. (AP Foto/Niranjan Shrestha) AP

Balendra Shah asumirá su cargo a las 12:34 de la tarde, en un día en que la nación himalaya celebra Ram Navami para conmemorar el nacimiento del popular dios hindú Rama.

Los sacerdotes hindúes señalan que las 12:34 es la hora más propicia del viernes, según cálculos astrológicos. Además, encaja con el patrón numerológico “1-2-3-4”. También está previsto que Shah entre en su nueva oficina a las 14:15 de la tarde, lo que también se ajusta a un patrón “14-15”. Los sacerdotes hindúes consideran que esos patrones numéricos también son auspiciosos.

La religión y la astrología desempeñan un papel importante en Nepal, donde más del 80% de la población es hindú y donde la gente comienza nuevos trabajos, se casa y realiza rituales religiosos de acuerdo con horarios propicios.

Shah nació en la capital, Katmandú, pero su familia procede de la región de Terai, de mayoría hindú, cerca de la frontera con India.

Prestará juramento como primer ministro de Nepal ante el presidente, Ramchandra Paudel, en una ceremonia solemne que incluirá rituales hindúes como el “shankhnaad”, o toque de caracolas, y cánticos religiosos a cargo de sacerdotes hindúes y lamas budistas.

Shah, conocido popularmente como Balen, planea asumir el cargo junto con su recién elegido gobierno en presencia de funcionarios y diplomáticos.

Balendra Shah, un ingeniero civil que alcanzó la fama como artista de rap antes de convertirse en alcalde de Katmandú, lidera el Partido Rastriya Swatantra, que obtuvo alrededor de dos tercios de los 275 escaños de la poderosa Cámara de Representantes, la cámara baja del Parlamento bicameral.

Shah, de 35 años y sin mucha experiencia previa en política, encabezará un ejecutivo encargado de sortear la profunda frustración de la población con los partidos tradicionales, a los que los votantes responsabilizaron en gran medida de la corrupción y la inestabilidad política crónica en la nación.

Shah se convirtió en una figura destacada durante el sangriento levantamiento liderado por jóvenes en septiembre, que derrocó al gobierno del país de 30 millones de habitantes tras una ola de disturbios que dejó decenas de muertos.

Aunque no participó directamente en las protestas, expresó públicamente su apoyo a los manifestantes, en su mayoría de la Generación Z, que encabezaron las movilizaciones.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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