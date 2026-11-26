El presidente de Paraguay, Pedro Alliana, a la derecha, le da la mano al presidente de Argentina, Javier Milei, en el palacio presidencial Palacio de López en Asunción, Paraguay, el jueves 26 de noviembre de 2026. (AP Foto/Jorge Saenz) AP

Tras una reunión a puertas cerradas Milei y Alliana no ofrecieron declaraciones, pero los cancilleres de ambos países brindaron detalles del encuentro.

El ministro paraguayo de Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano, agradeció la colaboración de su homólogo argentino Pablo Quirno para “encontrar soluciones económicas a la crisis que se produjo derivada de la resolución del Banco Ueno ”.

Quirno "ha enviado inmediatamente al presidente del Banco Central de la República Argentina a colaborar con nuestras autoridades, tanto del Banco Central como las autoridades económicas, para encontrar una fórmula de solución de la recuperación de los activos de esta institución financiera”, agregó.

Alliana, entonces vicepresidente de Peña, asumió las riendas de Paraguay el 6 de noviembre. Peña permanece bajo prisión preventiva tras ser imputado de los delitos de lesión de confianza, asociación criminal, lavado de activos, cohecho pasivo y administración en provecho propio.

La visita de Milei se enmarca en un momento clave para la política de ambos países. Mientras en Paraguay la clase política atraviesa una crisis de confianza, en Argentina el Congreso empezó a debatir la propuesta de Milei que busca suspender las elecciones primarias obligatorias de cara a la contienda presidencial del próximo año, en la que anticipó que buscará su reelección.

Milei sostiene que las primarias son un despilfarro de fondos públicos y que los partidos deberían elegir a sus propios candidatos, lo que ha desatado una ola de críticas de sectores que afirman que su suspensión favorece al oficialismo.

Cancilleres refuerzan lazos

En Asunción ambos cancilleres manifestaron el interés de sus naciones en “dar un renovado impulso” a las relaciones bilaterales, avanzando sobre todo en la integración física, explicó Ramírez Lezcano.

Para ello, Argentina y Paraguay trabajarán conjuntamente para fortalecer nodos de conexión en especial en el Corredor Bioceánico, una ruta de integración logística y comercial que conecta el océano Pacífico con el Atlántico a través de Brasil, Paraguay, Argentina y Chile.

“Vamos a seguir trabajando en las cuestiones que tienen que ver con la facilitación del tránsito fronterizo y mecanismos que nos lleven adelante en una acción más dinámica”, expresó Ramírez Lezcano.

Los mandatarios igualmente abordaron la cooperación en seguridad. Argentina y Paraguay forman parte del Escudo de las Américas, una iniciativa de cooperación militar y alineamiento político-económico encabezada por la administración de Donald Trump.

“El compromiso de ambos Estados y sus gobiernos es fortalecer y dar continuidad a nuestro programa de cooperación en materia de seguridad, inteligencia y ciberseguridad dentro de un contexto de que, siendo parte del Escudo de las Américas, nuestros programas bilaterales nos compelen a seguir luchando contra el crimen transnacional organizado”, manifestó el canciller paraguayo.

Milei y Alliana volverán a encontrarse dentro de pocos días en el marco de la reunión del Mercosur que se llevará a cabo en Montevideo y que por primera vez contará con una sesión del Consejo Mercosur-Unión Europea tras el acuerdo alcanzado con el bloque europeo.

FUENTE: AP