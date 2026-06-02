Nuevo México elige el martes a sus candidatos a gobernador en primarias abiertas

Los candidatos a la gubernatura de Nuevo México participant en un foro público en Rio Rancho, Nuevo México, el 28 de abril de 2026, antes de la elección primaria del 2 de junio. De izquierda a derecha, el fiscal de Distrito del Condado de Bernalillo Sam Bregman, el empresario republicano Doug Turner, el empresario republicano de cannabis y experto en atención sanitaria Duke Rodriguez, la exsecretaria del Interior de Estados Unidos Deb Haaland, y el exalcalde de Rio Rancho Gregg Hull. (AP Foto/Morgan Lee) AP

Pese a los desafíos persistentes del estado, las elecciones primarias llegan en un momento prometedor para el próximo gobernador. El alza de los precios del petróleo provocada por la guerra con Irán se ha traducido en una afluencia de ingresos fiscales a las arcas estatales. Nuevo México es el segundo estado productor de petróleo más grande del país, detrás de Texas, y los ingresos de la industria financian una serie de programas sociales progresistas que incluyen el cuidado infantil universal.

Por primera vez, las primarias están abiertas a los votantes independientes. El sistema de primarias semiabiertas del estado, que la gobernadora demócrata Michelle Lujan Grisham promulgó el año pasado, permite que aproximadamente el 23% de los votantes de Nuevo México que no están afiliados a un partido político soliciten una boleta demócrata o republicana.

Aunque los votantes decidirán las primarias en tres escaños del Congreso, un escaño del Senado y una larga lista de cargos estatales, la contienda por la gubernatura es el principal atractivo.

La exsecretaria del Interior de Estados Unidos Deb Haaland, quien también cumplió un mandato en la Cámara de Representantes, y el fiscal de distrito Sam Bregman, con sede en Albuquerque, buscan la nominación demócrata para reemplazar a Lujan Grisham, quien alcanzó el límite de mandatos.

Haaland, ciudadana de Laguna Pueblo, podría convertirse en la primera mujer indígena estadounidense en ocupar una gubernatura en Estados Unidos. Su campaña se ha centrado en reducir los costos para las familias, subrayando sus raíces ancestrales en el estado y destacando su experiencia de trabajo en la capital del país.

El martes estaba en campaña e hizo su primera parada en San Felipe Pueblo, una comunidad nativa estadounidense en el norte de Albuquerque.

“¡No solo toquen la bocina, voten!” dijo Haaland mientras ondeaba un letrero de campaña y alentaba a los automovilistas que pasaban a entrar al estacionamiento del centro de votación.

Varias mujeres de la comunidad pueblo la saludaron. Meredith Ansera, coordinadora de los pueblo, dijo que trabajó con Haaland durante su mandato como administradora tribal que ayudó a supervisar programas de educación y atención infantil.

“Sabe cuáles son nuestras necesidades y ha estado allí”, afirmó Ansera, quien emitió su voto anticipado la semana pasada.

Haaland supera a Bregman por un amplio margen en recaudación de fondos, en una campaña que se volvió cada vez más contenciosa. La campaña de Haaland ha resaltado la riqueza personal de Bregman y lo ha presentado como alguien desconectado de los nuevomexicanos de a pie. Haaland rechazó varias oportunidades de debatir con Bregman, quien ha sostenido que su experiencia como fiscal lo coloca en la mejor posición para que los demócratas tracen un nuevo rumbo en un estado que durante años se ha visto aquejado por altas tasas de criminalidad.

Su equipo de campaña también criticó a Haaland cuando su nombre apareció en los archivos de Jeffrey Epstein. Durante su fallida candidatura a vicegobernadora en 2014, ella voló en un avión privado fletado por una de las empresas de Epstein. Ese vuelo a una reunión de recaudación de fondos en Washington, D.C., fue pagado por Gary King, su compañero de fórmula en ese momento. Dos décadas antes, la familia de King le vendió a Epstein un rancho en Nuevo México.

Haaland afirmó que no sabía del papel de Epstein en la organización del vuelo y que nunca lo conoció.

Bregman, el fiscal del condado de Bernalillo y padre Alex Bregman, miembro de equipo estelar de los Chicago Cubs, ha prometido hacer frente al gobierno de Trump en temas como la atención médica y la inmigración.

Tres candidatos compiten en las primarias republicanas, y el ganador enfrentará una dura batalla para conquistar un estado que, en años recientes, se ha inclinado hacia la izquierda. Los demócratas han ganado todos los cargos estatales de elección popular desde 2017, y han pasado décadas desde que un candidato presidencial republicano ganó el estado.

Gregg Hull fue alcalde de Rio Rancho, una ciudad de rápido crecimiento, y ha señalado su liderazgo en ella como un modelo de cómo gobernaría, prometiendo atraer a grandes empleadores al estado. Duke Rodriguez, exsecretario de gabinete estatal durante el mandato del exgobernador republicano Gary Johnson y convertido en director ejecutivo de una empresa de cannabis, se ha centrado en estabilizar el sistema de salud del estado, que enfrenta problemas financieros y una grave escasez de médicos. El profesional de relaciones públicas Doug Turner se ha enfocado en planes para sacar al sistema de educación pública del estado de los últimos lugares en las clasificaciones nacionales.

Aunque Hull y Turner no han alineado sus campañas con el movimiento MAGA, un bufete que representa al presidente Donald Trump le entregó recientemente a Rodriguez una carta de cese y desistimiento por el “uso engañoso” de la imagen del mandatario en materiales de campaña.

El ganador de las elecciones generales de noviembre heredará la bonanza petrolera en el presupuesto estatal, que ha dado lugar a ideas contrapuestas sobre la mejor manera de utilizarla, desde emitir cheques únicos para los contribuyentes hasta financiar créditos fiscales que beneficiarían principalmente a los residentes de bajos ingresos, o eliminar el impuesto estatal sobre la renta.

La dependencia del estado de los combustibles fósiles para financiar sus programas también ha resultado políticamente delicada para los demócratas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP