Nuevo enfrentamiento en la cárcel del noreste de México; van 12 muertos en dos días

Los violentos sucesos tuvieron lugar en el Centro Penitenciario de El Castillo, en la ciudad portuaria de Mazatlán.

En el choque del viernes hubo dos presos muertos, dijo la Secretaría de Seguridad de Sinaloa. El departamento aseguró en su cuenta de X que ya habían tomado el control de la cárcel y que el resto de la población penitenciaria se encontraba bien. "Las autoridades mantienen su presencia al interior y exterior del centro para preservar el orden y la seguridad”, indicó.

El suceso ocurre un día después del enfrentamiento entre reclusos que tuvo lugar durante la hora de la visita del jueves. Nueve internos y un familiar murieron y 16 presos sufrieron lesiones y fueron trasladados para recibir atención médica, según la Secretaría de Seguridad. Medios locales reportaron que los reclusos utilizaron armas de fuego durante la pelea.

La cárcel tiene una población de 1.800 reclusos y aunque el jueves agentes de la Guardia Nacional y la Marina ingresaron al penal, la situación volvió a descontrolarse 24 horas después.

El hacinamiento, generado en parte por el mecanismo de prisión preventiva —que mantiene encerrados a miles de presos sin sentencia—, sumado al escaso personal de custodia, ha favorecido la corrupción y la violencia dentro de los centros penitenciarios mexicanos, según analistas. En mayo pasado se registró un motín en una cárcel de Culiacán, capital de Sinaloa, donde murieron siete presos y otro sufrió lesiones.

En México hay 276 cárceles, de las cuales 14 son centros penitenciarios federales y 249 prisiones estatales. La población penal alcanzó en febrero las 261.388 personas, según cifras oficiales.

La violencia en Sinaloa se desató en septiembre de 2024 con la disputa interna entre las dos facciones del Cártel de Sinaloa. Se enfrentaron por un lado los hijos del excapo condenado Joaquín “El Chapo” Guzmán, conocidos como “Los Chapitos”, y por otro los seguidores del también detenido exlíder, Ismael “El Mayo” Zambada.

La pugna se originó luego de que Zambada fuera arrestado el 25 de julio de 2024 en Texas junto a Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de “El Chapo”, quien admitió en diciembre pasado ante una corte federal que organizó el secuestro de Zambada con la esperanza de obtener beneficios de las autoridades estadounidenses.

FUENTE: AP