Nueve muertos en el derrumbe de un edificio en Sudáfrica. La ciudad planea demoler el resto

JOHANNESBURGO (AP) — Nueve personas murieron en el derrumbe de un edificio en la ciudad sudafricana de Johannesburgo, informaron el martes los servicios de emergencia y funcionarios municipales, mientras el gobierno se preparaba para demoler el inmueble afirmando que fue construido de manera ilegal.

La portavoz de los Servicios de Gestión de Emergencias de Johannesburgo, Xolile Khumalo, indicó que el martes se recuperaron dos cuerpos más y que se localizó otro cuerpo entre los escombros del colapso del día anterior.

“Los equipos están ocupados extrayéndolo de debajo de los escombros de concreto”, señaló Khumalo.

El funcionario de seguridad pública de Johannesburgo Mgcini Tshwaku confirmó que se había verificado un total de nueve cuerpos en el edificio colapsado, ubicado en un parque empresarial en el sur de Johannesburgo.

Parte del edificio estaba en construcción cuando el piso de un nivel superior del inmueble, en el suburbio de Ormonde, cedió el lunes y cayó sobre las personas que estaban debajo, lo que causó la muerte de seis personas y dejó a otras atrapadas.

El alcalde de Johannesburgo, Dada Morero, afirmó que las investigaciones preliminares revelaron que no se habían presentado a la ciudad planes formales para la estructura del edificio, en incumplimiento de las ordenanzas municipales y de los controles de construcción. Agregó que hay una investigación en marcha sobre las causas y que se espera que después se proceda a la demolición de la estructura ilegal.

“En virtud de nuestras ordenanzas, estamos facultados para demoler en ese caso. Una vez que se hayan concluido todos los procesos, se llevará a cabo la demolición”, declaró Morero a los reporteros en el lugar.

El presidente, Cyril Ramaphosa, ofreció condolencias a las familias de los fallecidos y a los sobrevivientes. En un comunicado señaló que prevé que una pesquisa sobre el derrumbe aporte respuestas a los sobrevivientes y a los familiares de las personas fallecidas.

Los derrumbes de edificios se consideran un riesgo de seguridad importante y persistente en el sector de la construcción de Sudáfrica, que figura entre los cuatro sectores de mayor riesgo del país, según el Departamento de Empleo y Trabajo.

En los últimos años se han producido numerosos derrumbes de edificios, en ocasiones mortales, como el ocurrido en mayo de 2024 en la ciudad costera de George, que se cobró 34 vidas. Una investigación atribuyó esa tragedia a múltiples fallas, incluidas infracciones de las normas de seguridad.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Trump dice que habrá represalias pronto tras ataque con drones a la Embajada de EE.UU. en Riad

Chocolate MC condenado a 10 años de prisión tras declararse culpable en tres casos penales en Florida

Cuba detiene a 10 panameños por propaganda subversiva tras aparición de carteles contra el régimen

Fuego amigo en el Golfo: Kuwait derriba por error tres F-15E de EEUU en plena ofensiva contra Irán

Mueren esposa y nieta de 14 meses del líder supremo Alí Jameneí tras bombardeos de Israel y EE.UU.

