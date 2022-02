El crimen de Nueva York hace que miles de personas y negocios comienzan a mudarse a Florida

“Creo que eso creará algunos problemas en términos de ingresos y recursos para la ciudad de Nueva York y ayudará a la ciudad a recuperarse de esta pandemia”, dijo Peebles a Maria Bartiromo de FOX Business en “Mornings with Maria” el miércoles.

Los gigantes financieros JPMorgan y Milken están organizando conferencias separadas en Florida esta semana, según Peebles, quien agregó que "muchos" negocios se hacen en el sur.

Si bien Peebles se mantiene optimista de que el nuevo alcalde Eric Adams "intervendrá" y "controlará" el aumento de la delincuencia en la ciudad, advirtió que el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, podría evitar el progreso.

"Alvin Bragg necesitará procesar a los delincuentes como lo eligieron", dijo el director ejecutivo.

Bragg también agregó que él y su oficina necesitaban "hacer un mejor trabajo" al señalar los datos, para que las personas puedan entender "no solo es que el cielo no se caerá, es que observamos lo que nuestros homólogos han estado haciendo , y observa las tasas relativas de encarcelamiento y luego las tasas de seguridad. Y puede ver que podemos, podemos hacer esto e implementar estos cambios y estar seguros, si no más seguros".

foxnews.com