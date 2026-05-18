Nueva York albergará 8 partidos del Mundial, incluida la final, en Nueva Jersey

ARCHIVO - La vista de Manhattan detrás del MetLife Stadium, sede de partidos del Mundial, en East Rutherford, Nueva Jersey, el 3 de enero de 2026. (AP Foto/Seth Wenig) AP

El estadio, casa de los Jets y los Giants de la NFL, tiene previsto albergar ocho partidos, incluida la final el 19 de julio. Es el evento más reciente de gran magnitud en el recinto de 80.000 asientos en Meadowlands, 12 años después de que allí se jugara el Super Bowl y tres años después con múltiples recitales de “The Eras Tour” de Taylor Swift.

La Estatua de la Libertad, Times Square, el rascacielos Empire State, el Central Park, Coney Island y espectáculos en Broadway y fuera de Broadway, así como en el Radio City Music Hall, encabezan una larga lista de destinos turísticos.

Los Yankees y los Mets de las Grandes Ligas de Béisbol tienen muchos juegos como locales, incluido el duelo de los Los Angeles Dodgers en el Yankee Stadium el fin de semana de la final.

Empiece con un bagel y una porción de pizza y, a partir de ahí, pase a cualquier tipo de cocina que se le antoje. Hay 72 restaurantes en la ciudad de Nueva York y las zonas aledañas con una estrella Michelin, y se puede comer bien a cualquier precio.

Algunas de las mejores parrillas y restaurantes italianos se encuentran por todas partes, especialmente en Manhattan, y Flushing, en Queens, ofrece una variedad de excelente comida asiática.

Habrá una gratuita en cada uno de los cinco distritos de la ciudad: Rockefeller Center en Manhattan; el Billie Jean King National Tennis Center — sede del Abierto de Estados Unidos de tenis— en Queens; en la ribera del East River y en Brooklyn Bridge Park en Brooklyn; un centro comercial cerca del Yankee Stadium en el Bronx; y un estadio de béisbol de ligas menores en Staten Island.

Se tendrá otra en Harrison, Nueva Jersey, en el Sports Illustrated Stadium de los New York Red Bulls de la MLS, con un costo de 10 dólares para adultos y gratis para niños de 12 años o menos, aunque se requiere entrada.

Opciones de transporte

Un boleto de tren de ida y vuelta desde Penn Station, en Manhattan, hasta East Rutherford en NJ Transit cuesta 98 dólares — menos que los 150 dólares anunciados inicialmente, pero aun así bastante más que los 12.90 dólares de otros eventos — y no es directo. Quienes tengan boleto deben comprar con anticipación para una franja horaria específica, abordar en una de dos zonas designadas y luego hacer transbordo en Secaucus Junction.

Los aficionados también pueden tomar trenes de NJ Transit desde Secaucus o desde la terminal de Hoboken. Un autobús oficial de la FIFA cuesta 20 dólares y sale de Grand Central Station, de la terminal de autobuses Port Authority, de un sitio aún por determinar en el centro o de un estacionamiento en Clifton, Nueva Jersey.

Pese a los amplios estacionamientos que rodean el estadio, con más de 20.000 plazas que suelen estar disponibles, el único estacionamiento en el lugar será lo que la FIFA denomina “premium” y de disponibilidad limitada en el centro comercial American Dream. Para recoger y dejar pasajeros, los servicios de transporte por aplicación tendrán una zona frente a la pista de carreras de arneses de Meadowlands.

Consejos sobre el estadio

Reserve mucho tiempo para entrar y aún más paciencia para salir. Un partido de temporada regular de fútbol americano provoca largas colas y atascos, y las complicaciones logísticas de no contar con estacionamiento ni reuniones previas al partido en el estacionamiento, combinadas con la cantidad de aficionados que no conocen el estadio ni el transporte para llegar, podrían causar demoras prolongadas.

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Cobertura de AP sobre el Mundial: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

FUENTE: AP