Compradores pasean por la Quinta Avenida en Manhattan, Nueva York, el 21 de noviembre de 2026. (AP Foto/Anne D'Innocenzio) Foto tomada con un celular. AP

Las marcas y los minoristas han ofrecido importantes descuentos bajo el lema de Black Friday durante todo el mes, y algunos empezaron a lanzar ofertas antes de Halloween. Pero son muchos los tradicionalistas acérrimos que acuden a las tiendas en cuanto pueden después de Acción de Gracias como para que el día siga siendo el de mayor afluencia del año en los comercios físicos, según la empresa de tecnología para minoristas Sensormatic Solutions.

“El Black Friday sigue siendo el día para comprar en tiendas”, apuntó Grant Gustafson, jefe de consultoría y analítica minorista de Sensormatic.

Las tiendas también han seguido concentrando la mayor parte del gasto de la temporada navideña, aunque el comercio electrónico capta un mayor porcentaje cada año, según datos del censo de Estados Unidos. Analistas del sector prevén que la tendencia continúe: los consumidores gastaron 82.500 millones de dólares online del 1 al 22 de noviembre, un aumento del 9,1% respecto a las mismas tres semanas del año pasado, según una investigación de la empresa tecnológica Adobe.

Los vendedores y los consumidores le están dando a este Black Friday algunos otros giros. La evolución del día hacia un evento de varias semanas ha animado a los compradores a abastecerse de artículos básicos para el hogar con descuento mientras van tachando artículos de sus listas navideñas, según analistas. La inteligencia artificial y la preocupación por el gasto están influyendo en cómo, dónde, cuándo y en qué gastan los consumidores, añadieron.

“No es solo un momento en el que los compradores están adquiriendo regalos", apuntó Caila Schwartz, líder de perspectivas de comercio minorista y consumo en la empresa tecnológica Salesforce. "También están comprando cosas que necesitan, y eso va a ayudar a impulsar gran parte del gasto”.

A continuación, más sobre las tendencias emergentes del Black Friday y de las compras navideñas en general:

Presiones pesimistas no deberían mermar las ventas

En Estados Unidos, las compras navideñas de este año se desarrollan en un entorno económico marcado por la frustración de los votantes por los precios de la gasolina —impulsados por la guerra de Estados Unidos con Irán— y por la inflación alta en general.

Analistas y economistas examinan de cerca el gasto minorista durante los cinco días que comienzan con Acción de Gracias y terminan en el Cyber Monday para obtener indicios sobre la capacidad de resistencia financiera de los consumidores y las perspectivas comerciales de cara al nuevo año.

Las ventas minoristas fluctuaron durante todo el año, ya que llenar el tanque del auto y otros costos ineludibles hicieron mella en los presupuestos de los hogares. Cifras del Departamento de Comercio correspondientes a octubre mostraron que los estadounidenses se contuvieron al adquirir libros, ropa, artículos deportivos y otros productos.

La buena noticia para los minoristas es que la confianza del consumidor estadounidense subió este mes, mientras los combustibles continuaron un descenso sostenido.

La Federación Nacional de Minoristas estimó que el alza de los precios explicaría aproximadamente la mitad del crecimiento de ventas del 4,1% que esperaba en tiendas y en internet en noviembre y diciembre. El grupo pronosticó que los compradores de Estados Unidos gastarán en total 1,01 billones de dólares.

Podría haber mayores descuentos pese a ofertas anticipadas

En términos generales, los minoristas estadounidenses han mantenido los precios en lugar de aplicar grandes aumentos generalizados, y ofrecieron atractivos descuentos que persuadieron a los clientes a comprar antes, indicaron analistas del sector.

Salesforce, que rastrea el gasto digital en una serie de negocios de venta al por menor, incluidos supermercados, señaló que los descuentos de noviembre previos al Black Friday fueron un 8% mayores que los del año pasado. Las promociones anticipadas hicieron que los precios promedio de venta de productos físicos se situaran un 1% por debajo de los del noviembre pasado, indicó Salesforce.

Aun así, era probable que los minoristas reservaran sus mejores ofertas para el Día de Acción de Gracias y el Black Friday, comentó Vivek Pandya, director de perspectivas digitales en Adobe.

Por ejemplo, se espera que los descuentos en televisores promedien 23% el viernes, frente a 11% de los primeros 22 días del mes, según Adobe.

Artículos para el hogar y regalos navideños

Se esperaba que los mayores descuentos entre el martes pasado y el próximo lunes se concentraran en ropa, artículos para el hogar y salud y belleza, de acuerdo con Salesforce. La empresa indicó que esperaba que los productos de salud y belleza tuvieran una rebaja media del 33%.

Con el Black Friday arrancando mucho antes del propio día, algunos consumidores aprovechan para que las gangas les duren después de las fiestas, llenando sus despensas con artículos de aseo y ropa que normalmente comprarían en otro momento, según los analistas.

Las ventas online de productos de higiene personal fueron un 40% más altas del 1 al 22 de noviembre en comparación con el promedio de octubre, apuntaron los datos de Adobe. Las ventas de productos de limpieza del hogar se dispararon un 33% y las de prendas básicas aumentaron un 27% en el mismo periodo, añadió.

“Por lo general, cuando piensas en compras navideñas, son bolsos de diseño y joyas y ese tipo de artículos, pero estamos viendo que los compradores también usan esta temporada para abastecerse de lo esencial”, señaló Pandya.

La IA podría estar impulsando las compras online

Los consumidores utilizan herramientas de compra impulsadas por inteligencia artificial para ayudarles a comparar productos y precios, en especial porque la inflación y el alza de los combustibles los han hecho más sensibles a los precios, explicó Pandya.

El tráfico hacia webs minoristas desde enlaces en herramientas impulsadas por IA se duplicó con creces este mes en comparación con noviembre de 2025, informó Adobe.

La creencia de que los sitios de comercio electrónico ofrecerán “el mejor precio posible” ha contribuido a que los clientes hagan más gastos navideños en internet que en tiendas físicas, señaló Pandya.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP