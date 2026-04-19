Nueva alza de precios del petróleo tras incidentes entre EEUU e Irán en estrecho de Ormuz

Buques cisterna anclados en el estrecho de Ormuz, frente a la isla de Qeshm, Irán, el sábado 18 de abril de 2026. (Foto AP/Asghar Besharati) AP

El precio del crudo de Estados Unidos aumentó un 6,4% hasta 87,90 dólares por barril una hora después que se reanudaran las operaciones en la Bolsa Mercantil de Chicago. El precio del crudo Brent, el referente internacional, avanzó un 5,8% hasta 95,64 dólares por barril.

La reacción del mercado se produjo tras más de dos días de esperanzas renovadas y expectativas frustradas en torno al estrecho. Los precios del crudo se desplomaron más de un 9% el viernes luego que Irán anunciara la reapertura por completo del estrecho —que controla de facto— al tráfico comercial.

Teherán revirtió esa decisión y disparó contra varias embarcaciones el sábado una vez que el presidente Donald Trump afirmara que un bloqueo de la Marina de Estados Unidos a los puertos iraníes seguirá vigente. Trump informó el domingo que Estados Unidos atacó y se apoderó por la fuerza de un buque de carga con bandera iraní que presuntamente intentó eludir el bloqueo. El mando militar conjunto de Irán prometió responder.

Los precios más altos del domingo borraron gran parte de las caídas registradas el viernes, lo que indica nuevas dudas sobre cuán pronto los barcos volverán a transportar las enormes cantidades de petróleo que el mundo obtiene de Oriente Medio.

La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, que ya va por su octava semana, ha creado una de las peores crisis energéticas mundiales en décadas. Los países de Asia y Europa que importan gran parte de su petróleo del golfo han sentido el mayor impacto de los suministros detenidos y los recortes de producción, aunque el rápido aumento de los precios de la gasolina, el diésel y el combustible para aviones está afectando a empresas y consumidores en todo el mundo.

Al ser consultado sobre cuándo creía que los automovilistas de Estados Unidos volverán a ver la gasolina costar menos de 3 dólares por galón en promedio, el secretario estadounidense de Energía, Chris Wright, señaló que los precios en los surtidores quizá no bajen tanto hasta el próximo año.

“Pero es probable que los precios ya hayan tocado techo y empezarán a bajar”, dijo Wright en el programa “State of the Union” de CNN el domingo.

El precio del crudo —el principal ingrediente de la gasolina— ha fluctuado de forma drástica desde que Estados Unidos e Israel atacaron Irán el 28 de febrero, y a medida que Irán respondió con ataques aéreos contra otros Estados del golfo. El crudo se negociaba en torno a 70 dólares por barril antes del conflicto, llegó a superar los 119 en algunos momentos y el viernes había cerrado previamente en 82,59 dólares para el crudo de Estados Unidos y 90,38 dólares para el Brent.

Analistas del sector han advertido repetidamente que, cuanto más tiempo permanezca cerrado el estrecho, peor podrían ponerse los precios.

Un frágil alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán está previsto que expire el miércoles, y el aumento de las tensiones en el estrecho de Ormuz pone en duda el futuro de nuevas conversaciones para poner fin a la guerra.

Incluso si surge un acuerdo duradero para reabrir el estrecho de Ormuz, los analistas sostienen que podrían pasar meses para que los envíos de petróleo vuelvan a sus niveles normales y para que bajen los precios del combustible. El tráfico de petroleros acumulado, los armadores preocupados por otra escalada repentina y la infraestructura energética dañada durante la guerra son factores que podrían obstaculizar que los volúmenes de producción y de envíos regresen a los niveles previos a la guerra.

Un galón de gasolina regular costaba un promedio de casi 4,05 dólares por galón en Estados Unidos el domingo, según la federación de clubes automovilísticos AAA. Eso es aproximadamente 8 centavos menos que hace una semana, pero muy por encima de los 2,98 dólares antes de la guerra.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP