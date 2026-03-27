americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Novato Chase DeLauter pega 2 jonrones en su 1er juego; Guardianes se imponen 6-4 a Marineros

SEATTLE (AP) — El novato Chase DeLauter conectó sus primeros dos jonrones en las Grandes Ligas y los Guardianes de Cleveland se impusieron el jueves 6-4 a los Marineros de Seattle.

Chase DeLauter, de los Guardianes de Cleveland, recorre las bases tras batear un jonrón solitario en el duelo ante los Marineros de Seattle, el jueves 26 de mayo de 2026 (AP Foto/Lindsey Wasson)
Chase DeLauter, de los Guardianes de Cleveland, recorre las bases tras batear un jonrón solitario en el duelo ante los Marineros de Seattle, el jueves 26 de mayo de 2026 (AP Foto/Lindsey Wasson) AP

DeLauter pegó un jonrón en el primer turno al bate de su carrera en temporada regular, en la parte alta de la primera entrada. Se convirtió en el quinto jugador en los 126 años de historia de la franquicia de Cleveland en conectar un cuadrangular en el primer turno al bate de temporada regular en su carrera.

El anterior en lograrlo había sido el dominicano Jhonkensy Noel el 26 de junio de 2024.

Seattle respondió en la parte baja de la primera cuando el antesalista Brendan Donovan conectó un cuadrangular solitario en su primer turno al bate con la franquicia. Los Marineros adquirieron a Donovan procedente de los Cardenales de San Luis en febrero.

El jonrón de Donovan marcó la primera vez que un jugador de los Marineros disparó un jonrón en el primer turno de un juego inaugural de la campaña.

Los Marineros tomaron ventaja de 2-1 en la segunda entrada con el primero de dos jonrones solitarios de Dominic Canzone. Pero Cleveland volvió a ponerse al frente 3-2 con un doble de dos carreras del venezolano Brayan Rocchio, y recuperó la ventaja de manera definitiva con un doble de dos carreras del dominicano José Ramírez en la séptima.

Ramírez, siete veces elegido al Juego de Estrellas, fue muy por debajo de la zona de strike para conectar un slider del zurdo Gabe Speier (0-1) hacia el hueco entre el jardín izquierdo y el central. El relevista de los Guardianes Connor Brogdon (1-0) sustituyó al abridor Tanner Bibee, quien salió del juego por una inflamación en el hombro derecho en la parte baja de la sexta entrada y dejó el escenario listo para que Cade Smith asegurara su primer salvamento de la temporada.

Por los Guardianes, los dominicanos Ramírez de 5-1 con dos impulsadas, Ángel Martínez de 2-0. Los venezolanos Gabriel Arias de 4-1, Rocchio de 3-2 con una anotada y dos impulsadas.

Por los Marineros, los venezolanos Julio Rodríguez de 4-0, Leo Rivas. El mexicano Randy Arozarena de 4-1.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El excongresista David Rivera llega al tribunal de Miami el 24 de marzo del 2026. (AP foto/Joshua Goodman)

Marco Rubio testifica en juicio de excongresista cubano acusado de cabildeo a favor de Venezuela

Un avión de Air Canada se ve en la pista en el Aeropuerto LaGuardia, el lunes 23 de marzo de 2026, tras chocar con un vehículo de la Autoridad Portuaria en Nueva York. (AP Foto/Ryan Murphy)

Un vuelo de Air Canada choca con un vehículo portuario en LaGuardia, Nueva York

Una línea de montaje de los Chevrolet Bolt EV y EUV 2023 en la planta de General Motors, en Lake Orion, Michigan, el 15 de junio de 2023. (Foto AP/Carlos Osorio, Archivo)

Los precios mayoristas en EEUU subieron más de lo esperado en febrero

Venezuela celebra tras vencer 3-2 a Estados Unidos en la final del Clásico Mundial de béisbol, el martes 17 de marzo de 2026, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky)

Venezuela vence 3-2 a EEUU y conquista su 1er título del Clásico Mundial gracias a doble de Suárez

Destacados del día

Díaz-Canel confirma que Raúl Castro lidera negociaciones con EE.UU. en medio de tensiones

Díaz-Canel confirma que Raúl Castro lidera negociaciones con EE.UU. en medio de tensiones

Juez rechaza desestimar caso contra Maduro y deja en suspenso pago de su defensa en EE.UU.

Juez rechaza desestimar caso contra Maduro y deja en suspenso pago de su defensa en EE.UU.

EE.UU. revoca ciudadanía a cubana en Hialeah por fraude millonario a Medicare

EE.UU. revoca ciudadanía a cubana en Hialeah por fraude millonario a Medicare

Muere Noelia Castillo, la más joven en recibir la eutanasia en España, tras dos años de lucha en los tribunales

Muere Noelia Castillo, la más joven en recibir la eutanasia en España, tras dos años de lucha en los tribunales

CUBA VA POR LOS EUROS DEL EXILIO: autorizan empresa española para manejar remesas

CUBA VA POR LOS EUROS DEL EXILIO: autorizan empresa española para manejar remesas

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter